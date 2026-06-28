Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 4 Yıl간 Durduruldu: CERN Evrenin Sırlarını Çözmeye Hazırlanıyor

Dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), dört yıllık kapsamlı bir modernizasyon süreci için faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) tarafından yürütülen bu projenin, karanlık madde ve karanlık enerji dahil olmak üzere evrenin en temel sırlarını araştırmada yeni bir dönem açması bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

İsviçre ve Fransa sınırında, 100 metre derinlikte yer alan 27 kilometrelik devasa halka şeklindeki bu tesis, 2012 yılında ünlü Higgs bozonunu keşfederek bilim dünyasında devrim yaratmıştı. Şimdi uzmanlar, cihazı daha güçlü bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Modernizasyon sonrası kompleks High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) adını alacak ve güncellenmiş versiyonunun Haziran 2030'da devreye girmesi planlanıyor.

On kat daha fazla çarpışma

Proje yöneticisi Markus Tserlauf, bu aşamanın tüm programın başarısı için belirleyici olduğunu vurguladı. Modernizasyonun temel amacı, parçacık çarpışma sayısını, yani "parlaklığı" (luminosity) keskin bir şekilde artırmaktır. Plana göre bu değer mevcut seviyeden 10 kat artacak, bu da bilim insanlarının bugünkünden 100 kat daha fazla veri toplamasını sağlayacak.

Bu hedefe ulaşmak için hızlandırıcı halkasının yaklaşık 1,2 kilometrelik kısmı tamamen değiştirilecek. Yeni süper iletken mıknatıslar kurularak parçacık demetlerinin daha hassas odaklanması sağlanacak. Sonuç olarak, her etkileşim anındaki çarpışma sayısı mevcut 60'tan 200'e çıkacak. Bu, fizikçiler için benzeri görülmemiş miktarda ham veri anlamına geliyor.

Yapay zeka yardıma gelecek

Veri akışındaki bu devasa artış, mühendislerin karşısına yeni teknolojik görevler çıkarıyor. Her saniye gerçekleşen milyarlarca olayın tamamını saklamak fiziksel olarak imkansız. Bu nedenle CERN uzmanları, gerçek zamanlı olarak en önemli ve gelecek vaat eden çarpışmaları seçmek için yapay zeka (AI) sistemlerini kullanmayı planlıyor.

ixbt.com verilerine göre, yapay zeka fizikçilerin yerini almayacak, aksine onlara bir filtre görevi görecek. AI sistemleri, "yeni fizik" belirtileri olabilecek nadir olayları anında tespit ederek sonraki analizler için ayıracak. Bu da bilim insanlarının, evrenin %95'ini oluşturan ancak henüz bilinmeyen karanlık madde ve enerjiyi araştırmalarına yardımcı olacak.

HL-LHC projesinin gerçekleştirilmesi sadece teorik fizik için değil, yüksek teknolojilerin gelişimi için de önemlidir. Özbek genç bilim insanları ve araştırmacılar için de CERN deneyimi her zaman ilgi odağı olmuştur. Evrenin oluşumu ve maddenin yapısına dair temel sorulara cevap bulma yolundaki bu adım, insanlığın doğa kanunları hakkındaki tasavvurlarını tamamen değiştirebilir.