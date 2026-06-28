Sunderland, Granit Xhaka transferi için Chelsea'nin teklifini reddetti

·51·Spor
Sunderland, Granit Xhaka transferi için Chelsea'nin teklifini reddetti

Londra ekibi Chelsea, yaz transfer dönemindeki ilk ciddi engeliyle karşılaştı. "The Blues", Sunderland orta saha oyuncusu Granit Xhaka için resmi bir teklif sunmuştu ancak "Black Cats" yönetimi bu talebi kesin bir dille reddetti. Bu başarısızlık, Londralıların yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun planları için büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor. Goal.com haberine göre.

The Athletic'in haberine göre Chelsea, 33 yaşındaki İsviçreli futbolcu için 8 milyon sterlin teklif etti. Ancak Sunderland bu rakamı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve oyuncunun satılmayacağını bildirdi. Kulüp yönetimi, bu kadar düşük bir teklifi sadece takıma değil, deneyimli futbolcunun kendisine karşı da bir saygısızlık olarak görüyor.

Xabi Alonso ve Granit Xhaka iş birliği

Chelsea yönetimi, Granit Xhaka transferini özellikle Xabi Alonso'nun talebiyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Teknik adam ve futbolcu, Bayer Leverkusen'de birlikte çalışmış ve 2023-24 sezonunda Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonlukları yaşamışlardı. Alonso, eski öğrencisi aracılığıyla Londra kulübünün soyunma odasında bir liderlik ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Bu transfere olan ilgi, Chelsea stratejisinin değiştiğine işaret ediyor. Son yıllarda sadece genç yetenekleri satın almaya odaklanan kulüp, artık Premier League'de (Arsenal formasıyla) yedi yıllık deneyime sahip bir veteran futbolcuya ihtiyaç duyuyor. Ancak Sunderland, oyuncuyla 2028 yılına kadar sözleşmesi olduğunu ve onu bırakmayacağını vurguluyor.

Sunderland'in kesin tutumu

Sunderland, geçen yaz Granit Xhaka için Bayer Leverkusen kulübüne 17,5 milyon sterlin ödemişti. Futbolcu takıma gelir gelmez kaptanlık bandını taktı ve kulübün 53 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmasında ana rolü oynadı. İlginç olan ise, Sunderland'in son turda Chelsea'yi mağlup ederek puan tablosunda 7. sıraya yerleşmesi ve Londralıları 10. sıraya düşürmesiydi.

Goal.com'un bilgisine göre, Sunderland yönetimi her türlü mali teklifi değerlendirmeyi reddetti. Chelsea kulübünden futbolcunun mevcut sözleşmesine saygı duymalarını talep ediyorlar. Şu an için Londralıların tekliflerini iyileştirip iyileştirmeyecekleri veya başka adaylara yönelecekleri belirsizliğini koruyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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