Samsung Ekran Pazarında Çin ile İş Birliğini Güçlendiriyor: Te Mun Ro Pekin'de

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ürünleri için tedarik zincirini çeşitlendirmek ve Çin'in önde gelen ekran üreticileriyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Samsung DX (Device eXperience) bölümü başkanı Te Mun Ro, resmi bir ziyaretle Çin'e gitti. Bu ziyaretin, şirketin gelecekteki televizyon ve akıllı telefon ekran tedarik stratejisinde bir dönüm noktası olması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

ZDNet Korea'nın verdiği bilgilere göre, Te Mun Ro liderliğindeki heyet ilk olarak Chengdu'daki BOE şirketinin B16 üretim hattını ziyaret etti. Bu fabrika, yakın zamanda dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlar için tasarlanmış sekizinci nesil OLED panellerin seri üretimine başlamıştı. Samsung yönetimi, bu teknolojik süreçleri yakından inceledi ve BOE yönetimiyle gelecekteki iş birliği fırsatlarını görüştü.

Dikkat çekici olan nokta, heyetin çoğunlukla Samsung Visual Display (televizyon bölümü) temsilcilerinden oluşması, ancak mobil bölüm (MX) yöneticilerinin ziyarete katılmamış olmasıdır. Bu durum, Samsung'un şu anda temel odağını televizyonlar için ekran panelleri tedariki konusuna verdiğini göstermektedir. Bununla birlikte, Te Mun Ro aynı zamanda mobil bölümü de yönettiği için, BOE'nin yeni OLED teknolojilerini akıllı telefon segmenti için de teklif etmesi muhtemeldir.

TCL ve CSOT ile Stratejik Görüşmeler

Ziyaretin ikinci gününde Samsung başkanının TCL Corporation ve onun yan kuruluşu olan China Star Optoelectronics Technology (CSOT) yetkilileriyle görüşmesi planlanıyor. CSOT, şu anda Samsung televizyonları için LCD paneller tedarik eden en büyük ortaklardan biridir. Taraflar sadece ekran tedarikini değil, aynı zamanda sözleşmeli üretim konularını da ele alacaklar.

Görüşme gündeminde, Samsung tarafından geliştirilen Tizen işletim sisteminin geliştirilmesine yönelik iş birliği konusu da yer alıyor. Bu, Samsung'un kendi yazılım ekosistemini Çin pazarındaki üreticiler arasında daha yaygın hale getirmeyi hedeflediğini gösteriyor. Ayrıca, televizyonlar için ana kart üreten CVTE şirketiyle de bir görüşme yapılması bekleniyor.

Şu anda BOE şirketi, Samsung markası altındaki orta segment akıllı telefonlar ve bazı Galaxy Watch modelleri için OLED ekranlar tedarik ediyor. Eğer bu görüşmeler başarıyla sonuçlanırsa, Çin'de üretilen yüksek kaliteli paneller Samsung'un amiral gemisi cihazlarında da daha fazla yer alabilir. Bu durum, pazarda rekabetin artmasına ve nihai ürün maliyetinin düşmesine hizmet edebilir.

Uzmanlara göre, Samsung'un Çinli ekran üreticilerine yaklaşması, küresel pazardaki ekonomik değişimler ve teknolojik yarışla bağlantılıdır. Samsung Display odağını yüksek teknolojili QD-OLED panellere kaydırırken, kitlesel segment için Çinli şirketlerle iş birliği yapmak ekonomik açıdan mantıklıdır. Samsung henüz bu görüşmelerin resmi detaylarını açıklamadı.