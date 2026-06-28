İskoçya Milli Takımı'nda Yeni Dönem: Ange Postecoglou Baş Antrenörlük İçin Ana Aday

·26·Spor
İskoçya Milli Takımı'nda Yeni Dönem: Ange Postecoglou Baş Antrenörlük İçin Ana Aday

İskoçya Futbol Federasyonu, milli takımın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki başarısız katılımının ardından boşalan baş antrenörlük koltuğu için uygun bir aday arıyor. Takımı uzun süre yöneten Steve Clarke'ın istifasının ardından, yerini alabilecek uzmanlar listesinde Tottenham ve Nottingham Forest'ın eski teknik direktörü Ange Postecoglou ilk sırada yer alıyor. Goal.com haberine göre .

TalkSPORT'un verdiği bilgilere göre, şu anda UEFA teknik gözlemcisi olarak görev yapan Avustralyalı uzman, İskoçya futbol yönetimi için öncelikli seçenek olarak görülüyor. Postecoglou İskoç futbolunu yakından tanıyor; zamanında Glasgow Celtic ile büyük başarılara imza atmış ve yerel taraftarların saygısını kazanmıştı.

Rekabet ve Diğer Adaylar

Ange Postecoglou ana favori olarak görülse de, bu yolda ciddi bir rekabetle karşılaşacağı kesin. Boş koltuk için Everton'ın eski hocası David Moyes'in yanı sıra Steven Naismith ve Rangers'ın eski orta saha oyuncusu Barry Ferguson gibi adaylar da değerlendiriliyor. İskoçya Futbol Federasyonu karar verme konusunda acele etmek istemiyor ve Uluslar Ligi Eylül ayında başlayana kadar nihai karara varmayı planlıyor.

Steve Clarke yönetimindeki İskoçya Milli Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğu, Brezilya'dan alınan 3-0'lık mağlubiyetle sona erdi. Grupta üç puanla üçüncü sırada yer almasına rağmen, diğer gruplardaki sonuçlar İskoçların play-off şansını ortadan kaldırdı. Bu durum, 2019'dan beri takımı yöneten teknik direktörün ayrılmasına neden oldu.

Clarke veda konuşmasında futbolcularına teşekkür ederek, onları yönetmenin büyük bir onur olduğunu vurguladı. Onun yönetiminde İskoçya Milli Takımı önemli bir gelişim gösterdi. Özellikle takım, 23 yıllık bir aradan sonra Euro 2020 ve Euro 2024 turnuvalarına katıldı ve Dünya Kupası bileti almaya hak kazandı.

İskoçya Futbol Federasyonu CEO'su Ian Maxwell, teknik direktörün emeğini yüksek takdirle karşıladı. Maxwell'e göre Clarke, takımı dördüncü potadaki bir underdog'dan büyük turnuvaların düzenli katılımcısına dönüştürdü. Artık yeni antrenörün önündeki görev, bu sonuçları daha da iyileştirmek ve uluslararası arenada istikrar sağlamak olacak.

Goal.com'un haberine göre, Ange Postecoglou için bu teklif üst düzey futbola dönmek adına harika bir fırsat olabilir. Onun hücum odaklı futbol tarzı ve Britanya futbolundaki deneyiminin, İskoçya Milli Takımı'nın yeni stratejisine uygun olması bekleniyor.

İskoçyaAnge PostecoglouSteve ClarkeFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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