Ancelotti, Neymar'ın Sahalara Dönüşünü Duyurdu

·49·Spor
Ancelotti, Neymar'ın Sahalara Dönüşünü Duyurdu

2026 Dünya Kupası, en heyecanlı ve çekişmeli aşamasına girdi. Bugün, 29 Haziran'da, son 16 turu kapsamında futbol dünyasının merakla beklediği Brezilya ve Japonya milli takımları arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşecek.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "beş kez şampiyon" takımın teknik direktörü, deneyimli İtalyan uzman Carlo Ancelotti, taraftarlar için en önemli haberi — takım kaptanı ve gol kralı Neymar'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Carlo Ancelotti, Neymar'ın durumu hakkında şunları söyledi: "Durumu günden güne iyileşiyor. Son günlerde ciddi bir ilerleme kaydedildi. Neymar sahada 15 dakikadan fazla süre oynayabilir. Oyuna girip girmeyeceği, maçın gidişatına bağlı olacak."

Bugünkü kader maçının temel detaylarını ve saatini aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz:

Son bilgiler ve maç takvimi:

Aşama

Karşılaşma

Tarih

Saat (Taşkent saati)

Brezilya Teknik Direktörü

Son 16 Turu

Brezilya — Japonya

29 Haziran (Pazartesi)

22:00

Carlo Ancelotti

İtalyan teknik adamın açıklamalarından anlaşıldığı üzere, Brezilya teknik heyeti yıldız oyuncusunu riske atıp ilk dakikalardan sahaya sürmek istemiyor. Neymar büyük olasılıkla maça yedek kulübesinde başlayacak.

Eğer disiplinli ve hızlı oyunuyla öne çıkan "samuraylar", Brezilya savunmasını aşmakta zorluk çıkarırsa, Neymar ikinci yarıda maçın kaderini belirleyecek bir "joker" olarak sahaya sürülebilir. Hızlı kontra ataklara dayalı bir oyun sergileyen Japonya'ya karşı mücadelenin Güney Amerikalılar için kolay geçmeyeceği kesin.

Carlo AncelottiBrezilyaJaponya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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