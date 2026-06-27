Ev almak için biriktirilen 1 kilogram altın çöpe gitti

·54·Dünya
Ev almak için biriktirilen 1 kilogram altın çöpe gitti

Türkiye'nin Bursa şehrinde yaşayan bir aile beklenmedik ve üzücü bir durumla karşılaştı. Ev satın almak için yıllarca biriktirilen değerli altınlar, anlık bir dalgınlık sonucu çöpe atıldı.

Edinilen bilgiye göre, evin hanımı temizlik yaparken içinde 1 kilogram altın bulunan paketi sıradan bir çöp sanarak çöp kutusuna attı. Bu altınların toplam değerinin 6,13 milyon Türk lirası, yani 133 bin doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Aile reisi Sedair Kurnaz, bu altınların yıllar boyunca ev sahibi olmak amacıyla biriktirildiğini belirtti. Değerli eşyaların kaybolduğu anlaşıldıktan sonra hemen polis ve belediye ekiplerine başvurdular.

Paketin çöp kamyonu tarafından mı götürüldüğü yoksa çöpleri karıştıran biri tarafından mı bulunduğu henüz belli değil. Bu nedenle kolluk kuvvetleri ve ilgili birimler bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı.

Kayıp altınları bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Aile ise yılların emeğinin geri dönmesinden umudunu kesmiş değil.

BursaTürkiyeSedair Kurnaz
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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