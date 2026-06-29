Chelsea ve Enzo Maresca Arasındaki Çatışma: Londra Kulübü Eski Teknik Direktörünü Suçladı

·43·Spor
Chelsea ve Enzo Maresca Arasındaki Çatışma: Londra Kulübü Eski Teknik Direktörünü Suçladı

Londra kulübü Chelsea, eski teknik direktörü Enzo Maresca hakkında beklenmedik ve sert bir açıklama yaptı. İtalyan uzman Pep Guardiola'nın yerine Manchester City'nin başına getirildikten sonra, "maviler" yönetimi onun ayrılış sürecini ve kulübe karşı tutumunu açıkça eleştirdi. Bu açıklamanın en şaşırtıcı yanı, kulübün resmi metninde teknik direktörün isminin bir kez bile geçmemesi. Goal.com'un haberine göre.

Chelsea yönetimi, 2025/26 sezonunun başarısız geçmesinde temel sebep olarak Enzo Maresca'yı ve onun sezon ortasındaki kararlarını gösteriyor. Kulüp açıklamasında, teknik direktörün kış transfer penceresi öncesinde takımdan ayrılmasının iç ortama ve sonuçlara ciddi darbe vurduğu belirtildi. Londralılar, taraftarlarına durumu açıklarken teknik direktörün davranışlarını profesyonellik dışı olarak değerlendirdi.

Sadakat Meselesi ve Beklenmedik İstifa

Kulübün sunduğu bilgilere göre, Enzo Maresca henüz sonbahar mevsimindeyken Manchester City ile görüşmeler yürütüyordu ve Pep Guardiola'nın ayrılışından sonra onun yerini alma isteğini dile getirmişti. Bu durumun, takımın o dönemki oyunlarına olumsuz etki yapmış olabileceği söyleniyor. Chelsea yönetimi, teknik direktörün yürürlükte olan uzun vadeli sözleşmesine rağmen, aklının başka bir kulüpte olmasından dolayı rahatsız.

"Aralık 2025'te teknik direktör beklenmedik bir şekilde istifa etti. Bundan dolayı derin bir üzüntü duyduk çünkü Chelsea'ye gelişinin üzerinden henüz bir yıl geçmiş olmasına rağmen, kalbinin ve zihninin başka bir kulüpte olduğu ortaya çıktı", denildi kulüp açıklamasında. Londralılar, sezon ortasında teknik direktör değişikliği istemediklerini ancak uzmanın sorumluluğu sürdürmeyi reddetmesi nedeniyle istifayı kabul etmek zorunda kaldıklarını vurguladılar.

Finansal Tazminat ve Anlaşma

Taraflar arasındaki ilişkiler gerilmiş olsa da, finansal meselelerin çözüldüğü bildirildi. Manchester City ve Enzo Maresca, Chelsea kulübüne ilgili tazminatı ödemeyi kabul etti. Gayriresmi bilgilere göre, bu tazminat miktarı yaklaşık 17 milyon sterlin tutarında.

Chelsea yönetimi, bu miktar ile kulüp çıkarlarını koruduğunu ve artık tüm dikkatini yeni projeye yönelteceğini belirtti. İngiltere Premier League'in iki devi arasındaki bu tür açık bir çatışma son yıllarda nadir görülen bir durum olup, şüphesiz gelecek sezonlarda takımlar arasındaki rekabeti daha da artıracaktır.

Hatırlatalım ki, Enzo Maresca daha önce Manchester City sisteminde çalışmış ve Pep Guardiola'nın yanında asistanlık yapmıştı. Onun Etihad Stadium'a dönmesi birçok uzman tarafından bekleniyordu, ancak bu sürecin bu kadar tartışmalı bir hal alması İngiliz futbol kamuoyu için sürpriz oldu.

ChelseaManchester CityEnzo MarescaPep GuardiolaPremier League
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Gabriel Jesus Arsenal'den ayrılarak İtalya Serie A'ya gidebilirGabriel Jesus Arsenal'den ayrılarak İtalya Serie A'ya gidebilirBugün, 19:57Eski Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior Kariyerine Fransa'da Devam EdiyorEski Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior Kariyerine Fransa'da Devam EdiyorBugün, 19:57Manchester City'de Yeni Dönem: Enzo Maresca, Guardiola'nın Yerine GeçtiManchester City'de Yeni Dönem: Enzo Maresca, Guardiola'nın Yerine GeçtiBugün, 19:48Rus Antrenör Özbekistan'ın Temel Sorununu Açıkça SöylediRus Antrenör Özbekistan'ın Temel Sorununu Açıkça SöylediBugün, 19:42Şomurodov'un golü - Dünya Şampiyonası tarihinde eşsiz bir rekor (video)Şomurodov'un golü - Dünya Şampiyonası tarihinde eşsiz bir rekor (video)Bugün, 19:42Dünya Kupası 2026. Hollanda–Fas: Kanatlarda Büyük SavaşDünya Kupası 2026. Hollanda–Fas: Kanatlarda Büyük SavaşBugün, 19:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı