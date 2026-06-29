Alexander Isak Liverpool'da 125 milyon sterlinlik değerini kanıtlayabilecek mi?

·40·Spor
Alexander Isak Liverpool'da 125 milyon sterlinlik değerini kanıtlayabilecek mi?

Liverpool forveti Alexander Isak, Premier League'deki ilk sezonunu beklentilerin oldukça altında geçirdi. Merseyside ekibinde rekor düzeyde 125 milyon sterlin karşılığında görev yapan İsveçli forvet, sakatlıklar ve istikrarsız performanslar nedeniyle gerçek potansiyelini sergileyemedi. Eski futbolcu Stefan Schwarz, Goal.com'a verdiği röportajda Isak'ın geleceği hakkındaki görüşlerini paylaştı. Goal.com haberi veriyor.

Geçen sezon Isak sadece 4 gol atabildi; bu durum transfer bedeli ve taraftarların beklentileriyle kesinlikle örtüşmüyor. İsveç milli takımının eski oyuncusu Schwarz, Isak'ın aslında "sihirli bir oyuncu" olduğunu ancak Liverpool gibi dev bir takımda kendini göstermek için istikrar ve sağlığın eksik olduğunu vurguladı. 2026-27 sezonunda 9 numaralı forvet için temel görev, golcülük yeteneğini yeniden kazanmaktır.

Yeni teknik direktör ve yeni fırsatlar

Liverpool'un yaşadığı takım krizinin ardından yönetim Arne Slot'un görevine son verdi. Artık takımı Andoni Iraola yönetiyor ve Isak'ın yeni teknik direktör yönetiminde asıl forvet olarak kendini kanıtlaması gerekiyor. Modern futbolda sabrın nadir bulunan bir erdem olduğu düşünüldüğünde, İsveçli forvet üzerindeki baskı günden güne artıyor.

Isak şu anda Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Grup aşamasındaki Tunus maçında gol atan forvet için bu turnuvanın, yeni sezon öncesinde bir sıçrama tahtası görevi görmesi bekleniyor. Sıradaki rakip ise Kylian Mbappe önderliğindeki Fransa milli takımı. Schwarz'a göre Isak, tam da böyle büyük maçlarda özgüvenini geri kazanabilir.

"Isak için en önemlisi sakatlıklardan uzak kalmak ve her hafta sahada olmak. Eğer sezon boyunca sağlıklı kalırsa, Liverpool için paha biçilemez bir varlığa dönüşür. Yeteneği şüphesiz, ancak yeni kulüp ve büyük baskı onu etkiledi", diyor Stefan Schwarz.

Geçen yıl Isak Newcastle'dan ayrıldığında, yerine Anthony Elanga gelmişti. İlginç olan şu ki, eski Manchester United kanat oyuncusu da yeni takımında zor zamanlar geçirdi ve sezon boyunca sadece bir gol atabildi. Bu durum, Premier League'e adaptasyon sürecinin en yetenekli oyuncular için bile zor olabileceğini gösteriyor.

Isak'ın 2026-27 sezonundaki hedefi net: 20'den fazla gol atarak eleştirmenlere 125 milyon sterlinlik değerine layık olduğunu kanıtlamalı. Aksi takdirde, Liverpool yönetimi hücum hattını güçlendirmek için başka seçenekleri değerlendirmek zorunda kalacak.

LiverpoolAlexander IsakTransferPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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