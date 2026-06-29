Singapur'da çocuğu kalemle yaralayan öğretmen 18 ay hapse mahkum edildi

·37·Dünya
Singapur'da çocuğu kalemle yaralayan öğretmen 18 ay hapse mahkum edildi

Singapur'daki özel programla çalışan anaokullarından birinde, özel gereksinimli bir çocuğa şiddet uygulayan öğretmen 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararına göre, şahıs bundan sonra eğitim faaliyetlerinde bulunamayacak.

Mağdur; otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile konuşma gelişiminde gecikme teşhisi konmuş 6 yaşında bir çocuktu. Derslerden birinde çocuğun davranışlarına sinirlenen öğretmen, kalemle çocuğun başına birkaç kez vurdu.

Kadın daha sonra ebeveynlere, çocuğun kendi oyuncağıyla yaralandığını söyledi. Ancak ebeveynler güvenlik kamerası kayıtlarını talep edince olayın gerçek yüzü ortaya çıktı.

Savunma tarafı, öğretmenin ailevi sorunlar yaşadığını ve stres altında olduğunu gerekçe olarak sundu. Ancak mahkeme, bu durumu cezanın hafifletilmesi için yeterli bulmadı.

Singapur
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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