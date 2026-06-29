Dünya Kupası 2026: Almanlar Paraguay engeli ve 'ölüm yolu' karşısında

·45·Spor
Dünya Kupası 2026: Almanlar Paraguay engeli ve 'ölüm yolu' karşısında

Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı doruk noktasına ulaştı. Bugün ve bu akşam taraftarları üç süper karşılaşma bekliyor: Brezilya–Japonya, AlmanyaParaguay ve Hollanda–Fas.

Bunlar arasında en çok soru işareti barındıran ve sürpriz senaryolara gebe olan maç, ABD'nin Foxborough kentindeki Gillette Stadyumu'nda oynanacak Almanya-Paraguay mücadelesidir.

Maç takvimi ve detaylar:

Maç

Tarih ve saat (Taşkent saatiyle)

Stadyum

Maçın favorisi

Almanya — Paraguay

30 Haziran, 01:30

Gillette Stadium (Foxborough)

Almanya

Sorunlar girdabındaki Almanya: Hem hücum hem savunma aksıyor

Julian Nagelsmann'ın öğrencileri gruplarını lider tamamlayarak son üç turnuvadaki başarısızlıklarına son verdi ve nihayet son 16 turuna yükseldi. Ancak 'Bundestim'in sergilediği oyun taraftarları endişelendiriyor:

  • Savunmada ağır kayıp: Hem savunmada hem de hücum kurulumunda takıma büyük katkı sağlayan as savunmacı Nico Schlotterbeck sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Kadroda onun yerini doldurabilecek bir oyuncu neredeyse yok.

  • Hücum hattının 'uykusu': Kai Havertz, Florian Wirtz ve Jamal Musiala gibi Avrupa devlerinin yıldızları henüz kendi potansiyellerinde oynayamıyor.

  • Yedek kulübesinden gelen golcü: Takımın turnuvadaki en tehlikeli silahı, kadroya yedek olarak dahil edilen Deniz Undav oldu. As yıldızlar sessiz kalırken yükün bir yedek oyuncuya binmesi çok şey anlatıyor.

Güney Amerika duvarı: Paraguay kolay teslim olmayacak

Paraguay gruptan üçüncü olarak zorlukla çıksa da, Güney Amerikalıları küçümsemek Almanlar için ölümcül bir hata olabilir. İlk turda ABD karşısında alınan 1-4'lük mağlubiyetin ardından takım hızla toparlandı ve sonraki iki maçta kalesini gole kapattı.

Savunma disiplini: Paraguaylılar, Dünya Kupası elemelerindeki 18 maçta sadece 10 gol yiyerek Güney Amerika'da Ekvador'dan sonra en iyi istatistiği yakalamıştı. Cubas, Gomez ve Alderete'den oluşan güvenilir savunma üçlüsü, oyunun temposunu düşürmeyi, rakibi sinirlendirmeyi ve sabırla skoru korumayı çok iyi biliyor. Bu duvarı yıkmak için Almanların yeni fikirlere ihtiyacı var.

Almanya'yı bekleyen 'Cehennem Yolu'

Almanlar bu maçın favorisi olsa da, sadece Paraguay'ı yenmekle kalmayıp oyun kalitelerini ciddi oranda artırmaları gerekiyor. Çünkü turnuva ağacı onlara acımadı ve sonraki turlarda gerçek bir 'ölüm yolu' bekliyor:

  1. Son 16 turunda: Son dünya şampiyonu Fransa bekliyor olabilir.

  2. Çeyrek finalde (1/4): Büyük ihtimalle güçlü Hollanda.

  3. Yarı finalde (1/2): Turnuvanın en büyük favorisi — korkutucu İspanya.

Özetle, Nagelsmann'ın takımı için gerçek sınav bu gece başlıyor. 'Bundestim' hızla maksimum seviyesine çıkmazsa, turnuvaya erken veda etmesi işten bile değil.

AlmanyaParaguayGillette StadiumJulian NagelsmannNico Schlotterbeck
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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