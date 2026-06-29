Iker Casillas'tan Jose Mourinho'nun Real Madrid'e Dönüşüne Beklenmedik Tepki

·11·Spor
Iker Casillas'tan Jose Mourinho'nun Real Madrid'e Dönüşüne Beklenmedik Tepki

Real Madrid'in efsanevi kalecisi Iker Casillas, takımın eski ve yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili duruma dair görüşlerini paylaştı. Yıllar süren soğuk ilişkiler ve açık çatışmaların ardından, eski kaptanın bu atamaya karşı tutumu birçok kişinin odak noktasıydı. Casillas, sert ama profesyonel yaklaşımıyla geçmişteki kırgınlıkları bir kenara bırakmaya çalıştığını gösterdi. Bunu Goal.com bildiriyor .

Goal.com'un haberine göre, Jose Mourinho 2026-27 sezonu öncesinde resmen Real Madrid'in başına döndü. Bu sansasyonel haberin ardından DAZN'e röportaj veren Casillas, teknik adamın kulübe ikinci kez gelişini kısa ve öz bir şekilde yorumladı. Efsanevi kaleci, "Güzel. Kulüp Jose'nin Real Madrid'e gelmesi gerektiğine karar verdi ve ona başarılar dilerim. Umarım iyi sonuçlar alır, bu Madrid için faydalı olur" dedi.

Eski yaralar ve "boşanma" ile biten evlilik

Casillas ve Mourinho arasındaki ilişkiler, teknik adamın İspanya başkentindeki ilk dönemi olan 2010-2013 yılları arasında oldukça gerilmişti. O dönemde "The Special One" lakaplı teknik adam, beklenmedik bir şekilde kulübün sembolü olan Iker Casillas'ı as kadronun dışına itmiş ve yerine Diego Lopez'i oynatmaya başlamıştı. Bu karar sadece takım içinde değil, taraftarlar arasında da büyük bir bölünmeye yol açmıştı.

Iker Casillas o dönemi kariyerinin en zor zamanları olarak hatırlıyor. Daha önce verdiği röportajlarda teknik direktörle olan ilişkisini "sevgiyle başlayan ancak zamanla tam bir boşanmayla sonuçlanan güzel bir evliliğe" benzetmişti. Kaptan olarak her zaman teknik direktörle iletişim kurması ve birçok iç sorunu çözmesi gerekiyordu, ancak sonunda bu ilişkiler tamamen kopmuştu.

Yeni dönem ve Florentino Perez'in tercihi

İlginç olan şu ki, Mourinho'nun dönüşünden önce Casillas bu ihtimale biraz şüpheyle bakıyordu. Hatta kulüpteki son başkanlık seçimlerinde Enrique Riquelme adayını destekleyerek Real Madrid'in farklı bir yönde gelişmesi gerektiğine işaret etmişti. Ancak Florentino Perez yeniden başkan seçilince, eski tanıdığı Mourinho'yu geri getirmeye karar verdi.

Şu anda Casillas'ın kişisel husumetleri kulüp çıkarlarının önüne koymamaya karar verdiği görülüyor. Diplomatik cevabı, Madrid'in iç atmosferini bozmamak ve yeni teknik direktöre baskı yapmamak istediğini kanıtlıyor. Real Madrid taraftarları ise Mourinho'nun ikinci gelişinin takıma nasıl kupalar ve değişiklikler getireceğini büyük bir merakla bekliyor.

Real MadridIker CasillasJose MourinhoFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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