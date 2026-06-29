Samsung Beklenen Galaxy M47 Akıllı Telefonunu Tanıttı: 6000 mAh Batarya ve Rekor Destek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta segmentteki yeni hit modeli Galaxy M47 akıllı telefonunu resmen tanıttı. Cihaz, yalnızca yüksek kapasiteli bataryasıyla değil, aynı zamanda yazılım tarafındaki uzun süreli garanti sözüyle de kullanıcıların dikkatini çekiyor. ixbt.com verilerine göre, yeni model Hindistan pazarında çıkış yaptı ve yakında diğer bölgelerde de satışa sunulması bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Galaxy M47 teknik olarak Galaxy A27 modeline yakın olsa da, bir dizi kendine özgü özelliğe sahip. Cihazın merkezinde, günlük görevler ve oyunlar için yeterli performansı sağlayan Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 platformu yer alıyor. Akıllı telefon, 6,7 inç Super AMOLED ekranla donatılmış. Ekranın 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüğü, görüntünün akıcı ve kaliteli olmasını sağlıyor. Ayrıca ekran, Corning Gorilla Glass Victus+ koruma camı ile kaplanmış.

Rekor Seviyede Yazılım Güncellemeleri

Yeni akıllı telefonun en şaşırtıcı yönü destek süresidir. Samsung, Galaxy M47 için 2032 yılına kadar yazılım güncellemeleri yayınlamayı taahhüt ediyor. Bu, kullanıcıların yaklaşık 6 yıl boyunca en güncel Android versiyonlarını ve güvenlik yamalarını kullanabileceği anlamına geliyor. Cihaz şu anda Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzü ile çalışıyor.

Otonomi konusunda da Galaxy M47 kendi segmentinde öncü olmaya aday. Cihaza 6000 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirilmiş olup, 45 W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu da aktif kullanıcılar için güç yetersizliği sorununu çözüyor.

Oyuncular ve Fotoğraf Tutkunları İçin İmkânlar

Oyun tutkunları için akıllı telefona özel bir bypass charging fonksiyonu eklendi. Bu teknoloji sayesinde oyun sırasında güç, doğrudan şarj cihazından alınır ve batarya devre dışı bırakılır. Sonuç olarak gövdenin ısınması azalır ve batarya ömrü önemli ölçüde uzar.

Kamera yetenekleri de modern gereksinimleri karşılıyor. Akıllı telefonun arka panelinde üç modül yer alıyor:

50 MP ana sensör;

5 MP geniş açılı lens;

2 MP makro kamera.

Selfie tutkunları için ise ekrandaki özel çentikte 12 megapiksellik ön kamera öngörülmüş.

Galaxy M47, Rogue Red ve Blaze Blue olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip başlangıç versiyonunun fiyatı yaklaşık 245 ABD doları olarak tahmin ediliyor. Açık satışların 4 Temmuz'dan itibaren Amazon India platformu üzerinden başlaması planlanıyor. Bu modelin Özbekistan pazarına yılın ikinci yarısında girmesi bekleniyor; bu da uygun fiyatlı ve uzun ömürlü bir akıllı telefon arayanlar için harika bir seçenek olacaktır.