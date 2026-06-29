Çin'de Dünyanın En Büyük Televizyon Fabrikası Kuruluyor

Çinli teknoloji devi TCL Corporation, televizyon üretimi konusunda dünya rekoru kırmayı hedefliyor. Şirket, Chongqing yüksek teknoloji bölgesine yaptığı yatırımları artırarak üretim kapasitesini önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Bu proje tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, bölge yılda 50 milyon adetten fazla televizyon üreten dünyanın en büyük endüstriyel üssü haline gelecek. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu proje TCL grubunun en büyük birimi olan TCL Kingstar Appliance temelinde gerçekleştirilecek. 1994 yılında kurulan bu işletme, şu anda da şirketin ana üretim merkezi konumundadır. Yeni genişleme stratejisiyle Çin, sadece iç pazarda değil, küresel ölçekte de liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Küresel Kümelenme ve Stratejik İş Birliği

Huizhou şehrindeki Chongqing bölgesi, Ultra HD görüntü sunan ekranlar endüstrisinin büyük bir kümelenme merkezidir. Burada sadece TCL değil, aynı zamanda CSOT, Asahi Glass ve Mogao Technology gibi dünyaca ünlü markalar da güçlerini birleştirmiş durumda. Bölgede geliri 10 milyar yuanı aşan 3 ve 100 milyon yuanın üzerinde olan 45 büyük işletme faaliyet göstermektedir.

TCL sadece Çin ile sınırlı kalmayıp, uluslararası arenada da kendi fabrikalarına sahip. Şirketin Vietnam, Meksika, Brezilya ve Pakistan gibi ülkelerde büyük üretim üsleri bulunuyor. Özbekistan pazarında da bu markanın ürünleri, uygun fiyatları ve kalitesiyle tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Mini LED Teknolojisinin Yükselişi

Şu anda TCL televizyonları, dünyanın 20'den fazla ülkesinde satış hacmi bakımından ilk üçte yer alıyor. Özellikle Mini LED teknolojisine dayalı modern televizyon segmentinde büyüme oranları şaşırtıcı derecede yüksek. İstatistiksel verilere göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu tür ürünlerin sevkiyatı geçen yıla oranla %102,1 artış gösterdi.

Uluslararası pazarlarda ise Mini LED televizyonlara olan talep daha da hızlı, yaklaşık %178,3 oranında arttı. Bu rakamlar, tüketicilerin geleneksel ekranlardan daha parlak ve yüksek kontrast seviyesine sahip yeni teknolojilere geçtiğini gösteriyor. Yeni inşa edilen süper fabrika, tam olarak bu artan talebi karşılamaya hizmet edecek.

Özetle, TCL şirketinin bu girişimi, küresel televizyon pazarındaki fiyatlar ve teknolojik rekabet üzerinde ciddi bir etki yaratacaktır. Üretim hacminin 50 milyon adede ulaşmasının, ürün maliyetlerinin düşmesine ve inovatif çözümlerin daha yaygınlaşmasına yol açması bekleniyor.