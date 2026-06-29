Macron'un Yeni İmajı Philippon'un Acı Şakalarına Konu Oldu

Emmanuel Macron'un Davos'ta sahneye siyah güneş gözlükleriyle çıkması Fransa'da geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı'nın yeni görünümü sosyal medyada şakalara ve benzetmelere neden oldu.

"Vatanseverler" partisi lideri Florian Philippon da bu durumu göz ardı etmedi. Macron'un imajıyla alay eden Philippon, cumhurbaşkanının dış görünüşü aracılığıyla kendisini farklı göstermeye çalıştığını vurguladı.

Elysee Sarayı ise Macron'un göz sorunları nedeniyle siyah gözlük taktığını açıkladı. Resmi açıklamaya rağmen, görünümü ağlarda "Top Gun" tarzı olarak tartışılıyor.