Yapay Zekalı Not Alma Pazarı Isınıyor: Pocket Startubu 11 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte günlük işleri kolaylaştıran gadget'lara olan talep artmaya devam ediyor. Özellikle toplantıları ve görüşmeleri kaydedip metne dönüştüren cihazlar pazarı yeni bir aşamaya geçti. Y Combinator hızlandırıcı programı tarafından desteklenen Pocket startubu, kompakt ve uygun fiyatlı çözümüyle yatırımcıların dikkatini çekerek 11 milyon dolar tutarında yatırım toplama başarısı gösterdi. Techcrunch.com haberine göre.

TechCrunch'ın bildirdiğine göre, bu finansman turuna Accel girişim sermayesi fonu, Y Combinator ve ElevenLabs kurucusu Mati Staniszewski katıldı. Pocket projesi, Rabbit veya Humane gibi ses getiren ancak pratikte karmaşık olan AI gadget'larından farklı olarak, belirli bir sorunu çözmeye — toplantıları kaliteli bir şekilde kaydetmeye ve analiz etmeye — odaklanmasıyla ayrışıyor.

Kompakt Tasarım ve Geniş Yetenekler

Pocket cihazı, bir banka kartı şeklinde küçük bir disk olup akıllı telefonun arka paneline mıknatıs yardımıyla yapışıyor. 129 dolar fiyat etiketine sahip olan bu gadget, kullanıcılara toplantıları sınırsızca kaydetme ve transkripsiyon (konuşmayı metne dönüştürme) imkanı sunuyor. En önemlisi, temel fonksiyonlar için aylık abonelik gerektirmemesi, onu Plaud, Mobvoi ve Anker gibi rakiplerinden ayırıyor.

Cihazla kaydedilen veriler özel bir mobil uygulama aracılığıyla işleniyor. Kullanıcılar yapay zeka yardımıyla toplantının kısa bir özetini (summary) çıkarabilir, AI asistanına sorular sorabilir, zihin haritaları (mind maps) çizebilir ve metni çeşitli şablonlara dönüştürebilirler. Şirket, geçen yıl faaliyete geçtiğinden beri 130 binden fazla cihaz satmayı başardı.

Çevrimdışı İletişimin Önemi

Pocket kurucularından Akshay Narisetti, çoğu not alma servisinin çevrimiçi iletişimler için tasarlandığını ancak gerçek hayat iletişimlerinin büyük bir kısmının çevrimdışı gerçekleştiğini vurguladı. Yapay zekanın iyi çalışması için daha fazla bağlama ihtiyacı vardır ve bu bağlam genellikle yüz yüze görüşmelerde oluşur. Bu nedenle gadget; avukatlar, doktorlar, satış temsilcileri ve öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Şirket, kurumsal müşteriler için de bir dizi kolaylık sunuyor. Pocket sistemi şu servislerle entegre edilmiştir:

Google Calendar ve OneDrive

Google Drive ve Obsidian

Claude ve Cursor gibi yapay zeka platformları

Accel ortağı Cecilia Wang'a göre, bu tür cihazlar insanların dikkatini not almaya değil, doğrudan muhatabına vermesini sağlıyor. Toplanan veriler ve fikirler dağınık kalmadan tek bir merkezileştirilmiş veri tabanında saklanıyor. Bu durum, uzun vadede iş ve kişisel verimlilik için oldukça değerlidir.