Flipper Devices, Verimliliği Artıran Busy Bar Gadget'ını Tanıttı

·7·Teknoloji
Flipper Devices, Verimliliği Artıran Busy Bar Gadget'ını Tanıttı

Hackerlar ve teknoloji meraklıları arasında popüler olan Flipper Zero cihazının yaratıcısı olan Londra merkezli Flipper Devices şirketi, yönünü biraz değiştirerek yeni Busy Bar gadget'ını sergiledi. Bu cihaz, kullanıcının iş sürecindeki verimliliğini artırmak, zamanı doğru yönetmek ve çevredeki kişileri meşguliyet durumu hakkında bilgilendirmek için tasarlanmıştır. Techcrunch.com haberine göre.

Busy Bar, dış görünüş olarak çeşitli düğmeler ve tekerleklerle donatılmış bir masa saatine benzer. Cihazın ön tarafında 16 milyon rengi destekleyen ve 400 nits parlaklığa sahip 72x16 piksellik bir LED matris ekran yer alıyor. Özel bir sensör yardımıyla ekran parlaklığı çevreye göre otomatik olarak değişir. Arka panelde ise durum, zamanlayıcı ve pil gücünü gösteren ek bir monokrom ekran bulunmaktadır.

Teknik Özellikler ve Fonksiyonellik

Cihaz sadece görsel bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda yan tarafındaki küçük hoparlör aracılığıyla bildirimleri ve özel sesleri de çalabilir. Üst kısmında mod seçim düğmesi, start/stop düğmesi ve menüler arasında gezinmek için döner bir tekerlek bulunur. Busy Bar; Wi-Fi, Bluetooth ve USB üzerinden bağlantı imkanına sahiptir ve 3250 mAh kapasiteli bataryası aktif modda 8 saate kadar, bekleme modunda ise iki haftaya kadar hizmet verir.

Gadget'ın temel görevi, kullanıcının meşguliyet seviyesini göstermektir. Örneğin, uzaktan çalışan personel bu ekran aracılığıyla evdekilere şu an önemli bir işle meşgul olduklarını bildirebilir. Ayrıca cihazda verimliliği artırmak için popüler Pomodoro zamanlayıcılarını kurma ve dikkat dağıtıcı uygulamaları engelleme özelliği de mevcuttur.

Akıllı Ev Sistemi ve Yazılım

ixbt.com verilerine göre Busy Bar, Matter standardı ile sertifikalandırılmıştır. Bu, Amazon, Apple ve Google ekosistemlerindeki akıllı ev cihazlarıyla entegre olabileceği anlamına gelir. Kullanıcılar, cihaz durumuna göre evlerindeki diğer akıllı teknolojileri otomatize edebilirler. Örneğin, bir video konferansa katıldığınızda, macOS entegrasyonu sayesinde cihaz otomatik olarak "On Call" (görüşmede) durumuna geçer ve bildirimleri kapatır.

Geliştiriciler için Busy Bar, açık kaynaklı yazılım (open firmware) ile sunulmaktadır. Programcılar Python ve TypeScript kütüphanelerinin yanı sıra HTTP API ve MQTT üzerinden kendi kişisel widget'larını oluşturabilirler. Şirket iOS, Android ve macOS için uygulamalar yayınlamayı planlarken, Windows sürümü biraz daha geç tanıtılacaktır.

Busy Bar cihazının satışlarının 14 Temmuz'da başlaması bekleniyor. İlk 3000 alıcı gadget'ı 199 dolara satın alabilir, sonrasında resmi fiyatı 249 dolar olacaktır. Flipper Devices, gelecekte duvar montaj aparatları ve koruyucu camlar gibi aksesuarları da satışa sunmayı planlıyor.

Flipper DevicesBusy BarGadgetTeknolojiAkıllı Ev
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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