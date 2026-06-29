Leeds United'a Brenden Aaronson'u Satmama Çağrısı: Messi Gibi Oynadı

Leeds United'ın eski savunmacısı Matt Kilgallon, kulüp yönetimine ABD milli takım yıldızı Brenden Aaronson için gelen teklifleri reddetmelerini tavsiye etti. Goal.com'a verdiği röportajda Amerikalı ofansif orta saha oyuncusunun geçen sezonki performansını yüksek şekilde değerlendiren Kilgallon, onu efsanevi Lionel Messi ile kıyasladı. Goal.com'un haberine göre.

Brenden Aaronson, 2022 yılında 25 milyon sterlin karşılığında Leeds kadrosuna katılmıştı. Ancak ilk sezonu başarısız geçti; takım Premier League'den düştü ve oyuncu sadece bir gol atabildi. Ardından Almanya'nın Union Berlin kulübüne kiralanması, taraftarlar arasındaki güvensizliği daha da artırmıştı.

Taraftar Güvenini Yeniden Kazanan Kahraman

2024-25 sezonunda Championship'te başarı yakalayıp takımın elit lige dönmesine yardımcı olan Aaronson, bitmek bilmeyen çalışkanlığıyla taraftarların gönlünü fethetti. Matt Kilgallon, futbolcunun kendisini geliştirmeyi bırakmadığını ve eleştirilere saha içindeki performansıyla yanıt verdiğini belirtti.

«Sezonun belirli bir bölümünde, özellikle Premier League'e dönüşten sonra, tıpkı Lionel Messi gibi hareket etti. Oyunu tek kelimeyle hayranlık uyandırıcıydı ve tüm eleştirmenleri onu takdir etmeye zorladı. Aaronson sadece yetenekli değil, aynı zamanda harika bir karaktere sahip bir profesyoneldir», diyor Kilgallon.

Şu anda 25 yaşındaki futbolcunun Leeds United ile olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Taraflar henüz yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmamış olsa da, uzmanlar onu takımda tutmanın önemini vurguluyor. Daniel Farke yönetimindeki teknik ekip için de Brenden Aaronson temel figürlerden biri olmaya devam ediyor.

Soyunma Odası Atmosferi ve Gelecek Planları

Kilgallon'a göre, takımı güçlendirmek için yeni oyuncular satın alınabilir ancak soyunma odasındaki sağlıklı atmosferi korumak bundan daha önemli. Brenden Aaronson gibi çalışkan ve pozitif özelliklere sahip oyuncular, takım birliğinin sağlanmasında büyük rol oynuyor.

Şu an Aaronson, kendi ülkesinin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na hazırlanıyor. İngiltere'deki istikrarlı performansı, ABD milli takım antrenörlerinin de dikkatinden kaçmadı. Leeds United yönetimi ise yaz transfer döneminde onu satma veya yeni sözleşme teklif etme konusunda nihai bir karara varmalı.