Dünya Kupası 2026. Hollanda–Fas: Kanatlarda Büyük Savaş

·56·Spor
Dünya Kupası 2026. Hollanda–Fas: Kanatlarda Büyük Savaş

Dünya Kupası son 32 turu kapsamında yeni bir süper karşılaşmaya tanıklık edeceğiz. 30 Haziran sabahı futbolseverleri, hücumcu ve açık bir futbol vaat eden Hollanda ve Fas milli takımları arasındaki kader belirleyici mücadele bekliyor.

Meksika'nın Guadalupe şehrindeki görkemli Estadio BBVA'da oynanacak bu maç öncesinde, her iki takımda da kendine has entrikalar ve sorunlar mevcut.

Maç takvimi ve detayları:

Karşılaşma

Tarih ve Saat (Taşkent saatiyle)

Stadyum

Stil

Hollanda — Fas

30 Haziran, 06:00

Estadio BBVA (Guadalupe)

Açık ve hücumcu

Koeman endişeli: "Tulip"lerin savunması krizde mi?

Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, basın toplantısında beklenmedik bir açıklama yaparak takımını bu eşleşmede net bir favori olarak görmediğini söyledi. Deneyimli teknik adamın böyle bir endişeye kapılması tesadüf değil:

  • 7 maçlık kara seri: Hollandalılar grup aşamasında çok gol atmış olsalar da, üst üste yedi maçtır kalelerini gole kapatmayı başaramadılar.

  • Hız ve kompaktlık sorunu: Koeman, takımın savunmadan hücuma ve hücumdan savunmaya geçiş fazında kompaktlık ve hız eksikliği yaşadığını, bunun da rakiplerin işine yaradığını defalarca vurguladı.

Kanat savaşı: Dumfries ve Gakpo "Atlas Aslanları"na karşı

Hollanda milli takımı hücumda ana vurguyu yine kanatlara yapacak. Burada Denzel Dumfries ve Cody Gakpo baş rolleri üstlenecek. Ancak Fas karşısındaki mücadelede bu taktik işe yaramayabilir.

Çünkü Fas'ın kanat savunmasında dünya futbolunun en parlak yıldızları olan Achraf Hakimi ve Noussair Mazraoui görev yapıyor. Büyük olasılıkla, bu karşılaşmanın kaderi tam olarak bu kanatlardaki düellolarda belirlenecek. Her iki takımın da savunmada kapanmayacağını düşünürsek, bizi gollü ve görkemli bir seyir bekliyor.

Korkutucu Sabiri: Bayern'in yeni üyesi Hollandalılardan intikam alacak mı?

Maçın en büyük entrikalarından biri, Fas milli takımının forveti Ismael Sabiri ile ilgili. Dünya Kupası 2026 grup aşamasındaki her maçta rakip kaleleri sarsarak fenomenal bir seri yakaladı.

Bu yaz Almanya'nın Bayern Münih kulübüne transfer olacak olan bu hırslı forvet, akılalmaz hızıyla Hollandalıların yavaş hareket eden ve sık sık kaba hatalar yapan savunmacıları için gerçek bir baş ağrısı olacaktır.

Çeyrek finale açılan "Kolay Yol"

Bu eşleşmenin galibini, play-off'un bir sonraki aşamasında (son 16) oldukça uygun bir rakip bekliyor. Bu rakip, Güney Afrika milli takımına karşı çok zorlanan ve sadece son dakika golüyle şans eseri tur atlayan Kanada.

Bu nedenle, Hollanda veya Fas bu mücadeleyi kazanırsa, en azından çeyrek finale kadar yükselmek için harika bir fırsata sahip olacak. Aksi takdirde, çeyrek finalde Almanya veya Fransa engeliyle karşılaşabilirler.

HollandaFasRonald KoemanDenzel DumfriesCody Gakpo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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