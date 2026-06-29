Almanya'daki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Bugün, 29 Haziran'da, Almanya'nın kuzeyindeki Stade şehrinde bulunan bir gençlik sosyal destek merkezinde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Haberi Associated Press bildirdi.

Polis verilerine göre, olayın meydana geldiği kurum bünyesinde hamile kadınlar ve küçük çocuklu anneler için geçici bir barınak da faaliyet göstermektedir.

Kolluk kuvvetleri olay sonrası iki şüpheliyi gözaltına aldı. İlk bilgilere göre, şüphelilerden birinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu düşünülüyor. Şu anda olayın nedenlerini ve tüm ayrıntılarını belirlemek için soruşturma devam ediyor.

Ayrıca, silahlı saldırı sonucunda birkaç kişinin daha çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi. Ancak yaralıların kesin sayısı henüz açıklanmadı.

Görgü tanığı Vitaliy Mertens, saldırı sırasında art arda silah sesleri duyduğunu belirtti.

“Kısa süre sonra tüm bölge polis tarafından kordon altına alındı. Güvenlik nedeniyle bizi olay yerinden uzaklaştırdılar,” dedi.

Polis, olaydan sonra durumun kontrol altında olduğunu ve halk için ek bir tehlike bulunmadığını açıkladı.