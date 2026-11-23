Getafe - Atletico 0:3: Diego Simeone'nin takımı deplasmanda farklı kazandı
İspanya Ligi'nin 13. haftasında Atletico deplasmanda Getafe ile karşılaştı. Tamamen "matraschilar" (yatakçılar) üstünlüğünde geçen karşılaşma, Diego Simeone'nin öğrencilerinin 3:0 skorla aldığı net galibiyetle sona erdi.
Maçın kaderi daha ilk yarıda belli oldu: 10. dakikada Baena skoru açarken, 30. dakikada Cardozo konuk ekibin üstünlüğünü ikiye katladı. Uzatma dakikalarında (90+2') ise Grimaldo takımının üçüncü golüne imza attı.
Puan durumu
Bu galibiyetin ardından Diego Simeone'nin ekibi puanını 31'e yükselterek, La Liga puan tablosunun liderleri olan Barcelona ve Real Madrid'i yakından takibini sürdürüyor. Getafe ise 12 puanla 16. sırada yer alıyor. bulunuyor.
İstatistikler
Getafe
Atletico
Maç sonucu
0
3
Goller
—
Baena (10'), Cardozo (30'), Grimaldo (90+2')
Sıralama / Puan
16. sıra (12 puan)
31 puan (liderleri takip ediyor)
Maç raporu ve kadrolar
La Liga. 13. Hafta Getafe - Atletico 0:3 Goller: Baena (10), Cardozo (30), Grimaldo (90+2).
Getafe: Soria, Romero, Mojica, Dene, Jean (Satriano, 46), Andres Garcia (Davinchi, 85), Mangala, Terrats (Femenia, 46), Serrano (Mayoral, 67), Unal, Munson.
Atletico: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo, Koke, Barrios, Cardozo (Lee Kang-in, 46), Simeone, Baena (Mendoza, 67), Alvarez (Sorloth, 75).
Sizce Atletico'nun bu deplasman performansı, sezon boyunca Real Madrid ve Barcelona ile şampiyonluk yarışında kafa kafaya mücadele etmesini sağlar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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