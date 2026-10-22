Getafe - Lugano: kadrolar ve canlı anlatım

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36 Juan Azón Monzón (Getafe) net bir fırsattan yararlanamadı! Ceza sahası içinden yaptığı harika kafa vuruşunda çerçeveyi bulamadı ve top direğin solundan auta çıktı.

33 Davinci (Getafe) uzaktan kalenin ortasına sert bir şut çekti, ancak David von Ballmoos topu rahatlıkla kontrol etti.

26 Top ağlarla buluştu! Albian Ajeti (Lugano) ceza sahası dışından harika bir vuruşla topu sol alt köşeye gönderdi, kaleci çaresiz. Asisti yapan isim Derek Moncada. Harika bir bitiriş! 1:3.

25 Davinchi (Getafe) kaleyi yokladı, ancak vuruşu sol direğin oldukça dışına gitti.

24 Hakem ve yardımcısı korner bayrağını gösterdi. Getafe, rakip kalede tehlikeli bir pozisyon yaratma şansı yakalayacak.

23 Mattia Zanotti (Lugano) ofsaytta kaldı ve yan hakem bayrağını kaldırdı.

23 Sarı kart. Borja Mayoral (Getafe), rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle sarı kart gördü.

21 Getafe'nin kullandığı köşe vuruşunu Lugano kalecisi David von Ballmoos güvenli bir hamleyle uzaklaştırdı.

20 Savunmacının yaptığı iyi uzaklaştırma sayesinde Getafe'nin köşe vuruşu sonuçsuz kaldı.

20 Atilla Karaoğlan, sert faulü nedeniyle Uran Bislimi'ye (Lugano) sarı kart gösterdi.

17 Lukas Mai (Lugano) kaleye şut çekti, ancak top kaleyi bulmadı ve auta çıktı.

17 Lugano köşe vuruşundan yararlanamadı, savunmacılar topu uzaklaştırdı.

16 Daniel Dos Santos (Lugano) ceza sahası dışından şut çekti ancak savunmadan döndü.

15 Uran Bislimi (Lugano) ceza sahası dışından sert vurdu, ancak şutu defans oyuncusu tarafından engellendi. Lugano iyi oynadı ve köşe vuruşu kazandı.

15 Savunmacının harika müdahalesi sayesinde Lugano'nun köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.

13 Mattia Zanotti (Lugano) ne düşünüyordu? Bu hareketinin cezasız kalmayacağı kesin. Hakem kendisine sarı kart gösteriyor.

12 Iván Azón Monzón (Getafe) harika ortanın ardından iyi yükseldi ve kafayı vurdu! Vuruşu kalenin çok uzağından auta gitti. Zayıf bir vuruş!

7 Gol! Yanis Cimignani (Lugano) ceza sahasında boşta kalan topu önünde buldu ve sağ köşeye yaptığı net vuruşla kaleciyi avladı. Durumu 1:2 yaptı.

6 Top taca çıktı ve yan hakem köşe bayrağını işaret etti. Getafe lehine köşe vuruşu.

6 Getafe köşe vuruşundan gol bulma şansı yakaladı ancak savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.

5 Yvan Azón Monzón (Getafe) üst köşeye doğru sert bir şut gönderdi ancak David von Ballmoos'u geçmek kolay değil, harika bir kurtarışla topu çeldi. Getafe köşe vuruşu kullanacak.

4 Top taca çıktı. Getafe köşe vuruşundan gol bulma fırsatı yakalıyor.

3 GOL! Albian Ajeti (Lugano) ortaya ilk dokunan isim oldu ve topu vücuduyla ağlara gönderdi.

2 İván Azón Monzón (Getafe) savunmayı yardı ve ceza sahası dışından sağ köşeye şık bir vuruşla muhteşem bir gol attı!

1 Maç başladı, bugünkü mücadele tam şu anda başladı.

21:47 Oyuncular sahaya çıktı ve maça az kaldı. Oyuna Lugano başlayacak.

21:45 Bugünkü maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

21:45 İlk 11'ler açıklandı ve bunlara kadrolar bölümünden ulaşabilirsiniz.