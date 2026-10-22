Getafe - Lugano: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Getafe - Lugano karşılaşması 22 Ekim, TSİ 21:45'te başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Getafe ilk 11'i: 13. Soria D., 5. Abkar A., 20. Djené I., 3. Duarte D., 2. Djené (kaptan), 16. Francho, 21. García A., 17. Kiko Femenía, 9. Mayoral B., 28. Risco A., 26. Yellu J.
Getafe yedekleri: 15. Boselli S., 35. Ferrer D., 8. Gudelj N., 1. Letáček J., 6. Martín M., 22. Milla L., 10. Satriano M., 4. Sazonov S., 11. Aleñá C., 19. Uche C.
Getafe teknik direktörü: Bordalás Jiménez J.
Lugano ilk 11'i: 16. von Ballmoos D. (kaptan), 9. Ajeti A., 25. Bislimi U., 21. Cimignani Y., 3. Delcroix H., 27. Dos Santos D., 8. Grgić A., 17. Mai L., 30. Moncada D., 6. Papadopoulos A., 46. Zanotti M.
Lugano yedekleri: 7. Alioski E., 91. Berens K., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 2. Karimov B., 4. Kelvin D., 14. Doumbia O., 26. Marques M., 99. Mina D., 24. Pilstrom E.
Lugano teknik direktörü: Croci-Torti M.
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