Getafe - Lugano: kadrolar ve canlı anlatım

·45·Spor
Getafe - Lugano: kadrolar ve canlı anlatım

Konferans Ligi kapsamındaki Getafe - Lugano karşılaşması 22 Ekim, TSİ 21:45'te başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.

Getafe ilk 11'i: 13. Soria D., 5. Abkar A., 20. Djené I., 3. Duarte D., 2. Djené (kaptan), 16. Francho, 21. García A., 17. Kiko Femenía, 9. Mayoral B., 28. Risco A., 26. Yellu J.

Getafe yedekleri: 15. Boselli S., 35. Ferrer D., 8. Gudelj N., 1. Letáček J., 6. Martín M., 22. Milla L., 10. Satriano M., 4. Sazonov S., 11. Aleñá C., 19. Uche C.

Getafe teknik direktörü: Bordalás Jiménez J.

Lugano ilk 11'i: 16. von Ballmoos D. (kaptan), 9. Ajeti A., 25. Bislimi U., 21. Cimignani Y., 3. Delcroix H., 27. Dos Santos D., 8. Grgić A., 17. Mai L., 30. Moncada D., 6. Papadopoulos A., 46. Zanotti M.

Lugano yedekleri: 7. Alioski E., 91. Berens K., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 2. Karimov B., 4. Kelvin D., 14. Doumbia O., 26. Marques M., 99. Mina D., 24. Pilstrom E.

Lugano teknik direktörü: Croci-Torti M.

Canlı anlatım1-3 CANLI
36
Juan Azón Monzón (Getafe) net bir fırsattan yararlanamadı! Ceza sahası içinden yaptığı harika kafa vuruşunda çerçeveyi bulamadı ve top direğin solundan auta çıktı.
33
Davinci (Getafe) uzaktan kalenin ortasına sert bir şut çekti, ancak David von Ballmoos topu rahatlıkla kontrol etti.
261-3
Top ağlarla buluştu! Albian Ajeti (Lugano) ceza sahası dışından harika bir vuruşla topu sol alt köşeye gönderdi, kaleci çaresiz. Asisti yapan isim Derek Moncada. Harika bir bitiriş! 1:3.
25
Davinchi (Getafe) kaleyi yokladı, ancak vuruşu sol direğin oldukça dışına gitti.
24
Hakem ve yardımcısı korner bayrağını gösterdi. Getafe, rakip kalede tehlikeli bir pozisyon yaratma şansı yakalayacak.
23
Mattia Zanotti (Lugano) ofsaytta kaldı ve yan hakem bayrağını kaldırdı.
23🟨
Sarı kart. Borja Mayoral (Getafe), rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle sarı kart gördü.
21
Getafe'nin kullandığı köşe vuruşunu Lugano kalecisi David von Ballmoos güvenli bir hamleyle uzaklaştırdı.
20
Savunmacının yaptığı iyi uzaklaştırma sayesinde Getafe'nin köşe vuruşu sonuçsuz kaldı.
20🟨
Atilla Karaoğlan, sert faulü nedeniyle Uran Bislimi'ye (Lugano) sarı kart gösterdi.
17
Lukas Mai (Lugano) kaleye şut çekti, ancak top kaleyi bulmadı ve auta çıktı.
17
Lugano köşe vuruşundan yararlanamadı, savunmacılar topu uzaklaştırdı.
16
Daniel Dos Santos (Lugano) ceza sahası dışından şut çekti ancak savunmadan döndü.
15
Uran Bislimi (Lugano) ceza sahası dışından sert vurdu, ancak şutu defans oyuncusu tarafından engellendi. Lugano iyi oynadı ve köşe vuruşu kazandı.
15
Savunmacının harika müdahalesi sayesinde Lugano'nun köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.
13🟨
Mattia Zanotti (Lugano) ne düşünüyordu? Bu hareketinin cezasız kalmayacağı kesin. Hakem kendisine sarı kart gösteriyor.
12
Iván Azón Monzón (Getafe) harika ortanın ardından iyi yükseldi ve kafayı vurdu! Vuruşu kalenin çok uzağından auta gitti. Zayıf bir vuruş!
71-2
Gol! Yanis Cimignani (Lugano) ceza sahasında boşta kalan topu önünde buldu ve sağ köşeye yaptığı net vuruşla kaleciyi avladı. Durumu 1:2 yaptı.
6
Top taca çıktı ve yan hakem köşe bayrağını işaret etti. Getafe lehine köşe vuruşu.
6
Getafe köşe vuruşundan gol bulma şansı yakaladı ancak savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.
5
Yvan Azón Monzón (Getafe) üst köşeye doğru sert bir şut gönderdi ancak David von Ballmoos'u geçmek kolay değil, harika bir kurtarışla topu çeldi. Getafe köşe vuruşu kullanacak.
4
Top taca çıktı. Getafe köşe vuruşundan gol bulma fırsatı yakalıyor.
31-1
GOL! Albian Ajeti (Lugano) ortaya ilk dokunan isim oldu ve topu vücuduyla ağlara gönderdi.
21-0
İván Azón Monzón (Getafe) savunmayı yardı ve ceza sahası dışından sağ köşeye şık bir vuruşla muhteşem bir gol attı!
1
Maç başladı, bugünkü mücadele tam şu anda başladı.
21:47
Oyuncular sahaya çıktı ve maça az kaldı. Oyuna Lugano başlayacak.
21:45
Bugünkü maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
21:45
İlk 11'ler açıklandı ve bunlara kadrolar bölümünden ulaşabilirsiniz.
21:45
Maç: Getafe - Lugano. Skor: -. Yorum: Metinli canlı yayınımıza hoş geldiniz. Sahada yaşanan olaylar hakkında size detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Maçın başlamasına çok az bir süre kaldı.
GetafeLuganoKonferans LigiFutbolCanlı Anlatım
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lugano — Crvena zvezda: kadrolar ve canlı anlatımLugano — Crvena zvezda: kadrolar ve canlı anlatım15 Ekim 20:33Univ. Craiova - Getafe: kadrolar ve canlı anlatımUniv. Craiova - Getafe: kadrolar ve canlı anlatım15 Ekim 20:33Behruz Karimov'un forma giydiği maçta Lugano, İsviçre Kupası'nda Pully'yi 4-0 mağlup ettiBehruz Karimov'un forma giydiği maçta Lugano, İsviçre Kupası'nda Pully'yi 4-0 mağlup etti18 Ekim 20:13Behruz Karimov'un Avrupa kupalarındaki ilk maçına nasıl bir not verildi?Behruz Karimov'un Avrupa kupalarındaki ilk maçına nasıl bir not verildi?16 Ekim 07:00Lugano, sahasında Crvena Zvezda'yı mağlup etti — UECL 1. hafta öne çıkan sonuçlarıLugano, sahasında Crvena Zvezda'yı mağlup etti — UECL 1. hafta öne çıkan sonuçları15 Ekim 23:59Lugano, Luzern ağlarına 4 gol gönderdi, Behruz Karimov'un golü sayılmadıLugano, Luzern ağlarına 4 gol gönderdi, Behruz Karimov'un golü sayılmadı11 Ekim 08:47
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi