İkinci yarıdaki 2-0'lık skor bile tehlikeliydi, üstünlüğümüz güven verici görünmüyordu. Ancak sonunda önemli bir karşılaşmayı galibiyetle tamamladık” dedi Simeone.

Uzun süre galibiyeti garantileyemedik ancak takım tehlikeli pozisyonlar yaratmaya devam etti.

“İstikrarlı bir oyun sergilemek önemliydi. Rakibin hangi yönlerden tehlike yaratabileceğini iyi biliyorduk.

Arjantinli çalıştırıcı için en önemli şey takımın istikrarlı bir oyun sergilemesiydi. Simeone, Atletico'nun Getafe'nin hangi yönlerden tehlike yaratabileceğini iyi bildiğini ve maç boyunca pozisyon üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Atletico, İspanya Ligi'nde bir sonraki haftada önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Getafe deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyet, Madrid ekibinin dış sahadaki başarılı sonuçlarını sürdürdü.

Atletico Madrid, İspanya Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Teknik direktör Diego Simeone takımının aldığı net galibiyet, deplasman sonuçları ve ara sonrası maçlara uyum süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktörün bu ifadelerinden, 2-0'lık üstünlüğe rağmen takımının oyununu tam kontrol altında görmediği anlaşılıyor. Atletico için üçüncü gol, sadece skoru artırmak değil, galibiyeti perçinlemek açısından da önemliydi.

Atletico deplasmanda neden daha iyi oynuyor?

Simeone'ye bu sezon La Liga kapsamında deplasmanda alınan altı galibiyet de soruldu.

Teknik direktör, takımın deplasman maçlarında oyununu geliştirdiğini belirtti. Atılan gollerin oyuncuların daha sakin hareket etmesine ve maçı kontrol altında tutmasına olanak tanıdığını ifade etti.

“Deplasman maçlarında daha iyi oynamaya başladık. Atılan goller bize oyunu sakin bir şekilde sürdürme imkanı veriyor. Barcelona karşısında da 50 dakika boyunca çok iyi bir oyun sergilemiştik.

Bugün de kolay değildi. Aradan sonra müsabakalara dönmenin Avrupa'nın tüm önde gelen kulüpleri için zor olduğunu hesaba katmak gerekir.

Kendi sahamızda bizi daha fazla taraftar destekliyor ama deplasmanda da hedefimize ulaşmayı başardık” diye ekledi.

Simeone için en önemli unsur: Sonuçların istikrarı

Atletico'nun Getafe karşısındaki galibiyeti, takımın deplasmanda da sonuç alabildiğini bir kez daha gösterdi. Simeone ise bu başarıyı sadece tek bir maçla değil, takımın genel gelişimiyle ilişkilendiriyor.

Teknik direktöre göre, gol atmak ve üstünlüğü skora yansıtmak oyuncuların psikolojik durumunu da olumlu etkiliyor. Şimdi Madrid ekibi için temel görev, bu istikrarı sezonun geri kalan maçlarında da korumak.