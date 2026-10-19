Getafe - Rayo Vallecano: kadrolar ve canlı anlatım
İspanya La Liga kapsamındaki Getafe - Rayo Vallecano karşılaşması 20 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Getafe ilk 11'i: 13. Soria D., 14. Carvajal D., 2. Djene, 8. Gudelj N., 17. Kiko Femenía, 6. Martin M., 22. Mojica J., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 19. Ünal E., 26. Vallu J.
Getafe teknik direktörü: Bordalás Jiménez J.
Rayo Vallecano ilk 11'i: 25. Audero E., 20. Balliu I., 10. Camello S., 6. Ciss P., 19. de Frutos J., 18. García A., 24. Lejeune F., 8. López U., 7. Palazón I., 17. Pedrosa A., 15. Sadiq U.
Rayo Vallecano yedekleri: 9. Alemao, 34. Alonso Martin I., 37. Belaid R., 36. Bouare G., 1. Cárdenas D., 4. Díaz P., 22. Fernández P., 3. Kumbulla M., 21. Pérez F., 14. Tsitaishvili G., 23. Valentín O., 33. Vertraud J.
Rayo Vallecano teknik direktörü: San José B.
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