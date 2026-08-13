Etihad'da yenilik: Çalım ustası Manchester City ile yeni sözleşme imzaladı

·5·Spor
Etihad'da yenilik: Çalım ustası Manchester City ile yeni sözleşme imzaladı

İngiltere'nin «Manchester City» kulübü, takımın en önemli ve en tehlikeli kanat oyuncularından biri olan Belçika millî takımının oyuncusu Jérémy Doku'nun mevcut sözleşmesini uzattığını resmen açıkladı. Manchester ekibinin basın servisi bu haberi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

24 yaşındaki Belçikalı yetenekle imzalanan yeni sözleşme 2031 yılının ortalarına kadar geçerli olacak.

22 gole katkı: Doku'nun City'deki istatistikleri

Jérémy Doku, «Manchester City» formasıyla 2023 yılından beri mücadele ediyor. Geçtiğimiz sezon takımın en aktif ve üretken oyuncularından biri oldu: Pep Guardiola yönetimindeki takımda:

  • Maç sayısı: Tüm kulvarlarda 47 karşılaşma;

  • Goller: 8;

  • Asistler: 14.

Sahadaki hızı ve rakip savunmacıları kolayca geçmesini sağlayan çalım yeteneği sayesinde Doku, «Cityzens»in hücum hattının vazgeçilmez bir parçası olarak yerini sağlamlaştırdı.

Anderlecht'ten Etihad'a: Kariyer kronolojisi

Jérémy Doku, profesyonel futbol kariyerine 2018 yılında Belçika'nın Anderlecht kulübünde başladı.

  • 2020 yılında Fransa'nın Rennes takımına transfer olan oyuncu, burada 75 maça çıktı ve 10 gol atmayı başardı.

  • Ağustos 2023'te Manchester City, Belçikalı kanat oyuncusunun transferi için Rennes'e 65 milyon euro ödedi.

Prestijli Transfermarkt portalının verilerine göre 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Manchester CityJérémy DokuPep GuardiolaAnderlechtRennes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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