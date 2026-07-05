Camavinga neden Real Madrid'den ayrılmak istemiyor

·62·Spor
Camavinga neden Real Madrid'den ayrılmak istemiyor

Real Madrid orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın geleceği etrafındaki sorular hâlâ yanıtsız kalıyor. Fransız futbolcuya bir dizi Avrupa devi ilgi gösterse de, oyuncunun kendisi Madrid'de kalmak niyetinde.

Bu konuyu tanınmış gazeteci Mario Cortegana, kulüp kaynaklarına dayanarak duyurdu.

Manchester City ile görüşmeler oldu

Daha önce Real Madrid yetkililerinin Camavinga'nın hizmetlerini Manchester City'ye teklif ettiği ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı bildirilmişti.

Ancak Cortegana'ya göre futbolcunun tutumu değişmedi.

"Kulüp kaynaklarına Camavinga ve Manchester City hakkında sordum. Onlar bir kez daha Camavinga'nın Real Madrid'de kalmak istediğini söyledi," dedi gazeteci.

Real Madrid önce oyuncu satmalı

Madrid kulübü kadroyu bir orta saha oyuncusu daha ile güçlendirme planını onaylıyor.

Ancak yeni bir transferin gerçekleşmesi için Real Madrid'in önce mevcut oyunculardan birini satması gerekecek.

"Sorun şu ki, mevcut oyunculardan hiçbiri ayrılmak istemiyor," dedi Cortegana.

Bu nedenle Camavinga'nın geleceği de kulüpteki diğer transfer kararlarına bağlı durumda.

Camavinga'nın sezon performansı

Eduardo Camavinga 2021 yılında Rennes'ten 31 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

Fransız orta saha oyuncusu 2025/26 sezonunda tüm müsabakalar dahilinde:

  • 43 maçta sahaya çıktı;

  • 2 gol attı;

  • 1 gol asisti yaptı.

Şimdilik Camavinga Madrid'i terk etme niyetinde değil. Ancak Real Madrid yeni bir orta saha oyuncusu almaya karar verirse, transfer piyasasında durum hızla değişebilir.

Real MadridEduardo CamavingaManchester CityMario CorteganaRennes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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