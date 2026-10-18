Paris FC - Rennes: kadrolar ve canlı anlatım
Fransa Ligue 1 kapsamındaki Paris FC - Rennes karşılaşması 18 Ekim, 20:15'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Paris FC ilk 11: 1. Trapp K., 17. Kamara A., 31. Chergui S., 42. Coppola D., 10. Kebbal I., 15. Koleosho L., 33. Lees-Melou P. (kaptan), 20. Lopez M., 7. Pagis P., 9. Sinayoko L., 14. Traore A.
Paris FC yedekleri: 11. Krasso J., 23. Matondo R., 3. Mbemba E., 5. Mbou M., 16. Nkambadio O., 6. Otavio, 27. Simon M., 18. Sissoko O., 8. Zabi P.
Paris FC teknik direktörü: Rosenior L.
Rennes ilk 11: 30. Samba B. (kaptan), 10. Blas L., 6. Cisse D., 4. Cresswell K., 95. Frankowski P., 9. Leupol E., 14. Reynolds B., 24. Rouault A., 90. Soumare I., 17. Szymanski S., 28. Thomasson A.
Rennes yedekleri: 48. Ait Boudlal A., 60. Belazzoug K., 45. Kamara M., 22. Dia B., 12. Mayenda E., 18. Nagida M., 70. Nordin A., 21. Rongier V., 11. Tamari M.
Rennes teknik direktörü: Haise F.
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