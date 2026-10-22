Juventus - Rennes: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Juventus - Rennes karşılaşması 22 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Juventus ilk 11: 25. Vicario G., 3. Bremer (kaptan), 20. Cambiaso A., 2. Çelik Z., 12. Douglas Luiz, 4. Gatti F., 6. Kelly L., 9. Kolo Muani R., 8. Koopmeiners T., 22. McKennie W., 27. Woltemade N.
Juventus yedekler: 17. Alaybegovic K., 13. Boga J., 32. Cabal J., 31. Gonzalez N., 15. Kalulu P., 26. Lucumi J., 51. Merola A., 33. Neto, 23. Pinsoglio C., 29. Sarr P. M.
Juventus teknik direktörü: Spalletti L.
Rennes ilk 11: 30. Samba B., 48. Ait Boudlal A., 45. Camara M., 4. Cresswell K., 22. Dia B., 18. Nagida M., 14. Reynolds B., 21. Rongier V. (kaptan), 24. Rouault A., 11. Al-Tamari M., 28. Thomasson A.
Rennes yedekler: 60. Belazzoug K., 10. Blas L., 6. Cisse D., 65. Do Marcolino H., 95. Frankowski P., 16. Lemaitre N., 12. Mayenda E., 26. Merlin Q., 70. Norden A., 5. Oliveira G., 90. Soumare I., 17. Szymanski S.
Rennes teknik direktörü: Haise F.
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