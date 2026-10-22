Juventus - Rennes: kadrolar ve canlı anlatım

·33·Spor
Juventus - Rennes: kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki Juventus - Rennes karşılaşması 22 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Juventus ilk 11: 25. Vicario G., 3. Bremer (kaptan), 20. Cambiaso A., 2. Çelik Z., 12. Douglas Luiz, 4. Gatti F., 6. Kelly L., 9. Kolo Muani R., 8. Koopmeiners T., 22. McKennie W., 27. Woltemade N.

Juventus yedekler: 17. Alaybegovic K., 13. Boga J., 32. Cabal J., 31. Gonzalez N., 15. Kalulu P., 26. Lucumi J., 51. Merola A., 33. Neto, 23. Pinsoglio C., 29. Sarr P. M.

Juventus teknik direktörü: Spalletti L.

Rennes ilk 11: 30. Samba B., 48. Ait Boudlal A., 45. Camara M., 4. Cresswell K., 22. Dia B., 18. Nagida M., 14. Reynolds B., 21. Rongier V. (kaptan), 24. Rouault A., 11. Al-Tamari M., 28. Thomasson A.

Rennes yedekler: 60. Belazzoug K., 10. Blas L., 6. Cisse D., 65. Do Marcolino H., 95. Frankowski P., 16. Lemaitre N., 12. Mayenda E., 26. Merlin Q., 70. Norden A., 5. Oliveira G., 90. Soumare I., 17. Szymanski S.

Rennes teknik direktörü: Haise F.

Canlı anlatım1-1 CANLI
35
Andrea Cambiaso (Juventus) ceza sahasının köşesinden topu kale önüneki takım arkadaşına aktarmak istedi, ancak defans oyuncusu pası keserek topu dışarı çıkardı.
35
Juventus oyuncuları, rakip savunmayı yarıp geçmek ve hızlı bir kontra atak başlatmak için kısa paslarla topu dolaştırıyor.
32
Moussa Tamari (Rennes) ikili mücadele sonrası yerde kalıyor, sağlık görevlileri müdahale için sahaya giriyor.
31
Rennes köşe vuruşundan yararlanamadı, çünkü rakip savunma dikkatli oynayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
29
Weston McKennie (Juventus) seiken topu önünde buldu ve tehlikeli bir şutla sağ köşeyi yokladı, ancak Brice Samba harika bir kurtarış yaptı.
27
Andrea Cambiaso (Juventus) ceza sahasına harika bir orta yaptı, ancak savunma oyuncusu araya girip tehlikeyi kolayca uzaklaştırdı.
24
Randal Kolo Muani (Juventus) ceza sahası yakınında havadan gelen topa yükseldi, ancak kafa vuruşu auta gitti ve top direğin üzerinden dışarı çıktı.
22
Morten Krogh, Valentin Rongier'in (Rennes) yaptığı taktik faul nedeniyle oyunu durdurdu.
19🟨
Federico Gatti (Juventus) rakibini düşürdüğü için sarı kart gördü. Morten Krogh için karar vermek kolay oldu.
19
Teun Koopmeiners (Juventus) köşe vuruşunu kullandı, ancak kaleci öne çıkıp topu uzaklaştırdı.
19
Brice Samba, Federico Gatti'nin (Juventus) kanattan gelen ortaya sağ direk yönüne yaptığı kafa vuruşunu harika bir şekilde kurtardı. Juventus köşe vuruşu kullanacak. Hakem ve yardımcıları köşe bayrağını işaret etti.
19
Köşe vuruşu kullanıldı ancak Juventus bundan yararlanamadı, defans oyuncusu topu uzaklaştırdı.
18
Teun Koopmeiners (Juventus) ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı ve rakip savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
16
Randal Kolo Muani (Juventus) faul yaptı ve Morten Krogh derhal serbest vuruş kararı verdi.
151-1
Mousa Tamari (Rennes), ceza sahasına yapılan ortayı boş alanda kontrol etti. Hiç düşünmeden sert vurdu ve top sol alt köşeden ağlarla buluştu.
12
Rennes köşe vuruşu kullandı, ancak defansın güvenilir müdahalesi sayesinde gol fırsatı eridi.
11
Mousa Tamari (Rennes) ileri çıkmaya çalışıyor ancak savunmacı topu uzaklaştırdı. Top taca/ona çıktı ve Rennes köşe vuruşu kazandı.
8
Juventus, orta sahada harika bir kontrol ve isabetli paslarla oynuyor.
51-0
Zeki Çelik (Juventus) ceza sahası içinde topu kontrol etti, hızlı davrandı ve topu sol alt köşeye rahatça gönderdi.
4
Nick Woltemade (Juventus) büyük bir fırsat harcadı! Harika bir pası kontrol edip uygun mesafeden vurdu. Kötü vuruşu sol direğin oldukça uzağından auta çıktı. Top dışarı çıktı ve Rennes kale vuruşuyla oyuna başlayacak.
2
Teun Koopmeiners (Juventus) rakibinden topu söktü aldı ve Morten Krogh'un çaldığı faul düdüğüne öfkeyle itiraz etti.
1
Maç başladı. Juventus - Rennes. Skor: 0-0. İlk yarı başladı.
21:46
Nihayet futbolcular sahaya çıktı! Maça Juventus başlayacak.
21:45
Bugünkü maçın hakemi Morten Krogh olacak.
21:45
İlk 11'ler belli oldu. Bunları maç detaylarında bulabilirsiniz.
21:45
Merhaba ve canlı anlatımımıza hoş geldiniz! Maçta yaşanan her şeyi size hızlı bir şekilde aktaracağız. İlk 11'ler çok yakında açıklanacak.
JuventusRennesAvrupa LigiFutbolKadrolar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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