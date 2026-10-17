Conte ve Manchester United arasındaki görüşmeler yeniden başladı: Teknik direktörün 3 kesin talebi

·74·Spor
Conte ve Manchester United arasındaki görüşmeler yeniden başladı: Teknik direktörün 3 kesin talebi

İngiltere Premier Lig'de ciddi bir krizin eşiğinde olan Manchester United kulübünde büyük bir teknik direktör değişikliği söylentileri zirveye ulaştı. TEAMtalk tarafından paylaşılan özel bilgilere göre, ünlü İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin temsilcileri, 'Kırmızı Şeytanlar' yönetimiyle temasları resmen yeniden başlattı.

Geçen sezonun sonunda Napoli'den ayrıldığından beri boşta olan deneyimli çalıştırıcı, sezon ortası olmasına rağmen Old Trafford'da hemen göreve başlamaya hazır olduğunu belirtti.

“Büyük bir tarihe sahip takım lazım”: Conte'nin hedefleri ve talepleri

Antonio Conte, yakın zamanda verdiği bir röportajda kariyerine nerede devam etmek istediğini açıkça belirterek, büyük bir geçmişi olan ve eski zirvelerine geri dönmek isteyen bir kulübü yönetmeye hazır olduğunu söylemişti:

  • Sezon ortası başlangıcı: Teknik direktör, kış arasını beklemeden, mevcut zor duruma rağmen takımı devralmaya hazır;

  • 3 kış transferi talebi: İtalyan çalıştırıcının ana şartı net; göreve gelmesi durumunda kulüp yönetiminin kış transfer döneminde takımı güçlendirmek için en az üç üst düzey yeni futbolcutransfer etmesi gerekiyor;

  • INEOS yönetiminin tercihi: Hatırlatmak gerekirse, 2026 yazında da Conte Manchester United'a gelmeye ilgi göstermiş ancak o dönemde kulüp sahipleri olan INEOS yönetimi, Michael Carrick ile devam etmeyi tercih etmişti.

Manchester United'ın başarısız başlangıcı: Her kulvarda mağlubiyet

Manchester ekibinin bu yılki sonuçları, yönetimi radikal kararlar almaya zorluyor:

  • Premier Lig'deki puan kayıpları: Takım, ligdeki ilk 6 maçında sadece 6 puan toplayarak puan tablosunun alt sıralarına yaklaştı;

  • Lig Kupası'ndan erken elenme: Takım, yerel kupada Brighton'a yenilerek turnuvaya veda etti;

  • Avrupa arenasında darbe: UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında Atletico Madrid karşısında alınan mağlubiyet durumu daha da gerginleştirdi.

Juventus, Chelsea ve Inter ile şampiyonluklar yaşayan disiplinli Antonio Conte'nin gelişi, takımdaki disiplini ve kazanma ruhunu geri getirmek için tek kurtuluş yolu olarak görülüyor.

Antonio ConteManchester UnitedTEAMtalkINEOSPremier Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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