Antonio Conte Old Trafford'a mı geliyor?: Michael Carrick istifanın eşiğinde

·17·Spor
Antonio Conte Old Trafford'a mı geliyor?: Michael Carrick istifanın eşiğinde

İngiliz Manchester Unitedkulübünde bir teknik direktör değişikliği daha yaşanabilir. Ünlü İtalyan gazeteci Daniele Longotarafından aktarılan bilgilere göre, İtalyan teknik adam Antonio Conte Old Trafford'da Michael Carrick'in yerine geçecek ana aday olarak görülüyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın son dönemdeki istikrarsız performansı ve sonuçları, yönetimi ciddi önlemler almaya zorluyor. Carrick yakın zamanda durumu düzeltemezse, görevden alınması kaçınılmaz görünüyor.

Longo'nun haberi: Conte İngiltere'ye dönmeye hazır

İtalyan gazetecinin paylaştığı bilgilere göre, görüşmeler ve teknik direktörün isteği şu şekilde:

  • Conte'nin ilgisi: 57 yaşındaki İtalyan teknik adam, Manchester United'ın başına geçmeyi bizzat istiyor;

  • Premier Lig'e yeni bir meydan okuma: Premier Lig atmosferine aşina olan tecrübeli çalıştırıcı, Britanya futbolunda bir kez daha kendini kanıtlamaya ve dev kulübü krizden çıkarmaya hazır olduğunu belirtti;

  • Mevcut durumu: Geçtiğimiz yaz İtalyan kulübü Napoli ile yollarını ayıran Conte, şu anda boşta ve gelen teklifleri değerlendiriyor. Daha önce Premier Lig'de Chelsea ile şampiyonluk yaşamış ve Tottenham'ı da çalıştırmıştı.

Carrick'in koltuğu sallantıda: Atletico darbesi

Michael Carrick hakkındaki istifa söylentileri Şampiyonlar Ligindeki son başarısızlığın ardından daha da arttı:

  • Madrid'de mağlubiyet: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Atletico Madrid karşısında kalesinde gördüğü iki golle 0:2 skorla mağlup oldu;

  • Son şans: Takımın sahadaki güvensiz oyunu yönetim ve taraftarların tepkisini artırıyor. Kulüp sahipleri İngiliz teknik adama sonuçları düzeltmesi için son bir şans tanıdı, ancak durum değişmezse yeni atamanın kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.

Eğer Conte'nin Manchester United'a gelişi kesinleşirse, İtalyan disiplinli teknik adamın Old Trafford'daki dönemi, Premier Lig'in bu sezonundaki en sansasyonel olaylardan biri olacaktır.

Manchester UnitedAntonio ConteMichael CarrickOld TraffordPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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