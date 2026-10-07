İngiltere Premier Ligi'nde piyasa değeri "keskin yükselen" 10 yetenek

Uluslararası futbol piyasasının en prestijli portallarından biri olan Transfermarkt İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Son değerlendirme sonuçlarına göre, ligde bireysel değeri keskin bir şekilde artan ve en büyük finansal yükselişi kaydeden 10 futbolcudan oluşan özel bir sıralama oluşturuldu.

Listenin zirvesinde Manchester City'nin yıldız isimleri yer alıyor. Takımın iki lideri; Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernández ve Fransız oyun kurucu Rayan Cherkitransfer değerlerini 100 milyon Euro barajının üzerine taşıdı.

Manchester Cityve Chelsea yıldızları ilk üçte

Sıralamanın en değerli basamakları, dünya futbolunun elitleri arasına aday olan oyuncuların oldu:

Enzo Fernández - mutlak lider: "Manchester City" orta sahasının ana orkestra şefi olarak değerini tam 120 milyon Euro'ya yükselterek, Premier Lig'in en değerli futbolcuları arasına adını yazdırdı;

Rayan Cherki'nin keskin yükselişi: Bu sezon devlerin hedefi haline gelen ve sahada parlayan Fransız ofansif orta saha oyuncusunun değeri 110 milyon Euro olarak belirlendi;

Joao Pedro "yüzler kulübü"nde: Chelsea forveti Joao Pedro'nun istikrarlı performansı sayesinde transfer değeri 100 milyon Euro'ya yükseldi.

Genç yeteneklerin patlaması: Arsenal, Liverpool ve Tottenham'ın geleceği

Listenin geri kalanında Premier Lig'in parlayan genç yetenekleri ve takımların yeni liderleri yer alıyor:

Tottenham ve Bournemouth'un 70 milyonluk varlıkları: Matheus Fernandes (Tottenham) ve Alex Scott (Bournemouth), her biri 70 milyon Euro değerle ilk beşi tamamladı;

Arsenal'in genç akademisi: "Topçular"ın iki genç yeteneği; Myles Lewis-Skelly ( 65 milyon Euro ) ve Max Dowman ( 50 milyon Euro ) ilk 10'a girdi;

Yeni isimlerin başarısı: Newcastle forveti Matias Fernandez-Pardo 55 milyon Euro, Liverpool'un yeni umudu Rio Ngumoha ve Aston Villa'dan Ibrahima Mbaye 50 milyon Euro ile değerlendi.

Transfermarkt verilerine göre Premier Lig'de piyasa değerini en çok artıran 10 futbolcu:

Enzo Fernández (Manchester City) - 120 milyon Euro Rayan Cherki (Manchester City) - 110 milyon Euro Joao Pedro (Chelsea) - 100 milyon Euro Matheus Fernandes (Tottenham) - 70 milyon Euro Alex Scott (Bournemouth) - 70 milyon Euro Myles Lewis-Skelly (Arsenal) - 65 milyon Euro Matias Fernandez-Pardo (Newcastle) - 55 milyon Euro Max Dowman (Arsenal) - 50 milyon Euro Rio Ngumoha (Liverpool) - 50 milyon Euro Ibrahima Mbaye (Aston Villa) - 50 milyon Euro

Uzmanlar, bu keskin değer artışlarının sadece oyuncuların istatistiklerini değil, aynı zamanda Premier Lig devlerinin yaklaşan transfer stratejilerini de kökten değiştireceğini belirtiyor.