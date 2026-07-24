Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdi

İtalyan kulübü Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, takımın orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne ile eski teknik direktör Antonio Conte arasında yaşanan gerginliğe ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Belçikalı oyun kurucunun teknik direktörün taktikleri ve oyun tarzı hakkındaki eleştirel yorumları, İtalyan futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu durum, futbolcunun Napoli'deki geleceğinin sorgulandığı bir dönemde gerçekleşti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Edinilen bilgilere göre Kevin De Bruyne, Serie A'daki ilk sezonunda Antonio Conte'nin uyguladığı savunma ağırlıklı şemalardan memnun kalmadı. Futbolcu, Het Nieuwsblad gazetesine verdiği röportajda teknik direktörle görüşlerinin tamamen zıt olduğunu gizlemedi. Orta saha oyuncusu, "Conte futbolu benim gördüğümden farklı algılıyor, bunu saklamaya gerek yok. Çok savunmacı bir oyun sergiledik, 5-4-1 şemasıyla her maçta bir gol atmak pek de iyi değil" ifadelerini kullandı.

Goal.com'un haberine göre, Napoli sportif direktörü Giovanni Manna futbolcunun bu sözlerinden biraz rahatsız olsa da durumun kontrol altında olduğunu belirtti. Manna, basın toplantısı sırasında Belçikalı yıldızın sözlerini onaylamadığını ancak bunun takımdaki konumunu etkilemeyeceğini ifade etti. Manna'ya göre Kevin De Bruyne'nin kulüple mevcut bir sözleşmesi bulunuyor ve yeni atanan teknik direktör Massimiliano Allegri yönetimindeki antrenmanlara katılması gerekiyor.

Yeni teknik direktör ve gelecek planları

Napoli yönetimi Kevin De Bruyne ile yollarını ayırma niyetinde değil. Futbolcunun geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Giovanni Manna, onun yeni projenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Sportif direktör, "Kevin kalıp kalmayacağına kendisi karar vermez. O, kulüp projesinin bir parçası ve diğer tüm oyuncular gibi yeni teknik direktörün emrinde olacak" dedi.

Kulüp yetkilileri, Belçikalı futbolcunun geçen sezon en iyi oyununu sergileyemediğini kabul etseler de, bunu daha çok taktiksel tarza bağlıyorlar. Massimiliano Allegri'nin gelişiyle takımın oyun tarzının değişmesi ve bunun Kevin De Bruyne'nin potansiyelini tam olarak ortaya koymasına olanak tanıması bekleniyor. Futbolcu henüz yeni teknik direktörle şahsen görüşmedi.

Ayrıca Napoli yönetimi, kadrodaki diğer lider oyuncularla ilgili de net pozisyonunu açıkladı. Özellikle forvet Romelu Lukaku tatilden döndükten sonra durumu değerlendirilecek. Orta saha oyuncusu Andre Frank Zambo Anguissa konusunda ise kulübün kapıları kapalı; kendisi satılamayacak oyuncular listesine dahil edildi. Böylece Napoli, yeni sezon öncesinde liderlerini korumayı ve Massimiliano Allegri yönetiminde şampiyonluk yarışına geri dönmeyi hedefliyor.