Antonio Conte İtalya Milli Takımı'nın başına yeniden dönüyor

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), milli takımı son yıllardaki derin krizden çıkarmak için tanıdık bir isme güvenmeye karar verdi. Uzun bir aradan sonra, deneyimli teknik adam Antonio Conte, "Azzurri"nin baş antrenörü olarak görevine yeniden başlayacak. Bu atama, dört kez dünya şampiyonu olan ekibin prestijini geri kazanmak ve onları yeniden küresel futbol sahnesine taşımak adına stratejik bir adım olarak görülüyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

La Gazzetta dello Sport'un verdiği bilgilere göre, Conte ile kısa vadeli değil, uzun vadeli dört yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Bu anlaşma, 2030 yılında İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na kadar olan dönemi kapsıyor. Federasyon yönetimi, geçici çözümlerden kaçınarak takımda istikrar sağlamayı hedefliyor.

Stratejik hedef ve uzun vadeli plan

İtalya futbolundaki başarısızlıklar, özellikle üst üste üç Dünya Kupası'nı kaçırma riski (sonuncusu Bosna-Hersek karşısındaki play-off mağlubiyetinden sonra), sistemli değişiklikleri zorunlu kılıyor. Antonio Conte, sadece taktik bir antrenör değil, aynı zamanda futbolcuların psikolojisini ve tüm futbol kültürünü değiştirebilecek bir figür olarak görülüyor. Dört yıllık süre, ona sert metodolojisini tam olarak uygulama imkanı tanıyacak.

İlginç olan şu ki, teknik adamın dönüşü sadece federasyon tarafından değil, İtalya Serie A'nın önde gelen kulüpleri tarafından da destekleniyor. Kulüpler için Conte, "tam adanmışlık garantisi" anlamına geliyor. Her oyuncudan maksimum verim alma yeteneğinin, tüm ülkenin futbol sisteminde standartları yükseltmesi bekleniyor. Bu durum, yerel ligin seviyesine de olumlu yansıyacaktır.

Antonio Conte için İtalya Milli Takımı yabancı değil. Euro 2016'daki performansı, birçok uzman tarafından hala yüksek takdirle anılıyor. O dönemde, kadro derinliği çok güçlü olmayan bir takımı çeyrek finale kadar taşımış, yolda İspanya'yı mağlup etmiş ve Almanya'yı penaltı atışlarına kadar zorlamıştı. Goal.com'un haberine göre, o zamanki ayrılışı takımda büyük bir boşluk yaratmıştı.

Yeni çağrı ve 2030 yolculuğu

56 yaşındaki teknik adam yakın zamanda Napoli'den ayrılmıştı. Neapolitanlar ile Scudetto ve Süper Kupa'yı kazanmış olsa da, projenin sona erdiğini ve takımda birlikteliği korumanın zorlaştığını itiraf etmişti. Artık tüm dikkati milli takıma odaklanacak. Conte'ye verilen temel görevler şunlardır:

Milli takımda katı disiplini ve kazanma ruhunu yeniden tesis etmek;

Yeni nesil yetenekleri kademeli olarak as kadroya entegre etmek;

2030 Dünya Kupası'na sadece katılmak değil, aynı zamanda şampiyonluğun ana adaylarından biri olarak yer almak.

İtalyan taraftarlar, Conte'nin dönüşüyle milli takımın "altın çağlarının" geri gelmesini umuyor. Tavizsiz karakteri ve taktik zekası, İtalya'yı yeniden elitler arasına döndürmek için en uygun araç olarak değerlendiriliyor.