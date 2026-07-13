Guardiola İtalya'ya mı gidiyor? “Azzurri”de büyük değişim

İtalya milli takımı, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamasının ardından büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şimdi ise teknik direktörlük koltuğu için en sansasyonel isimlerden biri konuşuluyor: Pep Guardiola.

FIGC'nin listesinde üç büyük isim var

Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İtalya Futbol Federasyonu teknik direktörlük görevi için kısa bir liste oluşturdu. Listede Pep Guardiola, Roberto Mancini ve Antonio Conte yer alıyor.

Mancini, İtalya'yı Euro 2020'de şampiyon yapan teknik direktör olarak yakından tanınıyor. Conte ise 2014-2016 yılları arasında “Azzurri”yi yönetmişti. Ancak haberlere göre, federasyon yönetimi şu an için onları ana favori olarak görmüyor.

Guardiola seçeneği ise en büyük merak konusu. Çünkü o, kulüp futbolunda neredeyse her şeyi kazandı ancak henüz bir milli takımla çalışmadı.

İtalya'da kriz ciddi

İtalya milli takımı için son yıllar oldukça zor geçiyor. Takım, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi.

Bu sonuçların ardından federasyonda idari değişiklikler başladı. Gennaro Gattuso teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Ayrıca milli takım delegasyon başkanı Gianluigi Buffon ve FIGC başkanı Gabriele Gravina'nın da görevlerini bıraktığı açıklandı.

Yeni dönemde Paolo Maldini, İtalya Futbol Federasyonu teknik direktörü olarak atandı. Önündeki en önemli görevlerden biri, milli takım için yeni bir teknik direktör bulmak.

Neden Guardiola?

Guardiola, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City’de görev yaptığı dönemlerde modern futbolun en etkili teknik direktörlerinden biri haline geldi.

Takımları; topa sahip olma, yüksek pres, pozisyonel hücum ve oyunun en küçük detaylarına kadar yönetilmesiyle öne çıkıyor.

İtalya için böyle bir teknik direktör seçimi, büyük bir vizyon değişikliği anlamına gelebilir. Çünkü “Azzurri” tarihsel olarak taktik disiplin ve savunma kültürüyle tanınır. Guardiola ise bu temelin üzerine yeni, hücum odaklı ve topa sahip olmaya dayalı bir model ekleyebilir.

Mancini ve Conte seçeneği de var

Roberto Mancini, İtalya için duygusal ve tanıdık bir isim. O, “Azzurri”yi Avrupa şampiyonu yapan teknik direktör.

Antonio Conte ise katı disiplin, güçlü karakter ve fiziksel futbolla tanınıyor. Milli takım ortamını iyi biliyor ve kısa sürede takımı sisteme sokabilecek uzmanlardan biri olarak kabul ediliyor.

Aday Temel Avantaj Pep Guardiola Yeni futbol felsefesi ve küresel itibar Roberto Mancini Euro 2020 zaferi ve İtalyan futbol ortamına hakimiyet Antonio Conte Disiplin, karakter ve hızlı sonuca odaklı tarz

Ancak mevcut durumda İtalya'nın sadece iyi bir teknik direktöre değil, sistemi yeniden inşa edebilecek bir lidere ihtiyacı var. Bu yüzden Guardiola ismi sadece bir “fantezi” değil, büyük bir strateji işareti olarak görülüyor olabilir.

Mali mesele kolay olmayacak

Guardiola'yı ikna etmek kolay değil. Dünyanın en pahalı teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bazı kaynaklara göre, maaş talepleri FIGC için ciddi bir engel olabilir. İtalya'da hatta Serie A kulüplerinin onun maaşını karşılamada yardımcı olabileceğine dair tahminler bile yapılıyor.

Yani burada sadece spor değil, finansal mimari de büyük rol oynuyor. Guardiola'yı istemek başka, onu getirmek bambaşka bir seviye.

İtalya'nın nasıl bir teknik direktöre ihtiyacı var?

İtalya milli takımı şu an sadece teknik direktör değiştirme aşamasında değil. Takımın yeni bir fikre, yeni bir güvene ve gelecek için net bir yola ihtiyacı var.

Üst üste üç Dünya Kupası kaçırmak, İtalya gibi bir futbol ülkesi için çok ağır bir darbe. Bu sonuç, sorunun sadece bir teknik direktörde değil, tüm sistemde olduğunu gösteriyor.

Guardiola gelirse, sadece kadro seçmeyecek. İtalyan futbolunun gelecekteki yönünü etkileyebilir.

Henüz resmi bir karar yok

Önemli nokta: Guardiola'nın İtalya teknik direktörü olarak atandığına dair resmi bir açıklama yok. Şu an sadece adaylardan biri olarak anılıyor.

FIGC'nin önünde büyük bir seçim var: Tanıdık ve milli ortamı bilen bir teknik direktöre mi güvenmek, yoksa tamamen yeni bir futbol felsefesine kapı açmak mı?

Şimdi asıl soru şu: İtalya, Guardiola ile yeni bir dönem başlatmaya cesaret edebilecek mi, yoksa kendi bildiği yola mı dönecek?