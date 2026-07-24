Arsenal ve Tottenham, Antonio Nusa için yarışa girdi: Leipzig 51 milyon sterlin istiyor

Kuzey Londra'nın iki ezeli rakibi Arsenal ve Tottenham, transfer piyasasında yeni bir rekabete hazırlanıyor. Her iki ekip de RB Leipzig'in kanat oyuncusu Antonio Nusa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Norveç milli takımıyla dünya şampiyonasında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 21 yaşındaki yetenek, Avrupa'nın en çok aranan genç oyuncularından biri haline geldi. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

The Sun gazetesinin haberine göre, Antonio Nusa Bundesliga ve uluslararası arenadaki başarılı performansının ardından dev kulüplerin dikkatini çekti. Özellikle Norveç'in Fildişi Sahili karşısında aldığı galibiyette attığı kritik gol, oyuncunun değerini daha da artırdı. Ancak RB Leipzig, yıldız oyuncusunu 51 milyon sterlinden aşağı bir bedelle bırakmaya niyetli değil; bu durum transfer sürecindeki en büyük engel olarak görülüyor.

Arsenal ve Tottenham'ın planları

Arsenal yönetimi, Nusa transferi konusunda aceleci davranmıyor. Kulüp öncelikle Brezilyalı forvet Gabriel Martinelli'nin durumunu değerlendirmek istiyor. "Topçular" Martinelli'yi satmayı planlamasa da, Avrupa veya Asya kulüplerinden 51 milyon sterlinin üzerinde bir teklif gelmesi durumunda konu yeniden gözden geçirilebilir. Ayrıca Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transfer olması, hücum hattını güçlendirme ihtiyacını doğurdu.

Tottenham da Norveçli kanat oyuncusuyla yakından ilgileniyor ancak "Spurs"ün yeni bir transfer yapmadan önce kadrosunu biraz daraltması gerekiyor. Manor Solomon ve Mikey Moore gibi kiralıktan dönen oyuncuların geleceği netleşmeden kulübün resmi teklif yapması zor görünüyor. Bununla birlikte, Dejan Kulusevski ve Mohammed Kudus'un sakatlıkları nedeniyle teknik heyet kanat transferi çalışmalarını hızlandırdı.

İtalyan kulüpleri yarışta önde

Goal.com'un bilgilerine göre, Antonio Nusa için verilen mücadele sadece İngiltere Premier Lig ile sınırlı değil. İtalya'dan Milan ve Roma kulüpleri, oyuncunun temsilcileriyle doğrudan görüşmelere başladı. Milan, Nusa'yı öncelikli hedefleri arasında görüyor ve bu transferi finanse etmek için Rafael Leao'nun satışından elde edilecek geliri kullanmayı planlıyor.

Roma ise RB Leipzig yönetiminin talebini düşürmeye çalışarak 38 milyon sterlinlik bir teklif hazırlıyor. Antonio Nusa, kariyerinde yeni meydan okumalara hazır olduğunu belirtti. Şu anda tüm aday kulüplerin önünde tek bir görev var: Alman kulübünü 51 milyon sterlinlik fiyatı düşürmeye ikna etmek. Müzakereler başarılı olursa, bu transfer önümüzdeki haftalarda gerçekleşebilir.