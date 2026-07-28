Antonio Conte'nin Geleceği: Tecrübeli Teknik Adam Hangi Seçenekleri Değerlendiriyor?

·43·Spor
Antonio Conte'nin Geleceği: Tecrübeli Teknik Adam Hangi Seçenekleri Değerlendiriyor?

Tanınmış teknik direktör Antonio Conte'nin yakın zamanda İtalya millî takımının başına geçmeyeceği kesinleşti. Goal.com adresinin haberine göre, ülke Olimpiyat Komitesi ve futbol federasyonu yönetiminin teknik direktörlük pozisyonu için diğer adayları tercih ettiği ve taraflar arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmediği bildirildi. Daha önce Conte'nin millî takımda görev yapmaya hazır olduğuna dair haberler yayılmış ancak süreç beklendiği gibi sonuçlanmamıştı. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

İtalya millî takımı seçeneğinin kapanmasıyla birlikte deneyimli çalıştırıcı planlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Şu an boşta olan Conte acele etme niyetinde değil ve karşısına çıkan ilk teklifi kabul etmeyecek. Son görev yeri Napoli olan İtalyan hoca, burada Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası'nı kazanmıştı. Bu başarı, tecrübeli hocanın üst düzey kalitesini bir kez daha kanıtlamıştı.

Maddi teklifler ve gelecek planları

Katar veya Suudi Arabistanlı yatırımcılardan gelen astronomik tekliflerin Antonio Conte'yi cezbetmediği ortaya çıktı. Başarılı çalıştırıcı Asya'da görev yapmayı istemiyor. Asıl hedefi Avrupa'nın dev kulüplerinden birini çalıştırmak, özellikle Premier Lig veya Serie A'ya geri dönmek.

Antonio Conte genellikle sezon öncesi hazırlık kampından itibaren takım devralmayı tercih eden teknik direktörler arasında yer alıyor. Tottenham'daki dönemi bunun istisnası olsa da, modern futbolun şartlarının değiştiğini çok iyi biliyor. Bu yüzden sezon ortasında bile cazip bir teklif gelmesi durumunda yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirtti.

Juventus'a dönüş ihtimali

Basında yer alan haberlere göre, ilerleyen süreçte Antonio Conte'nin Juventus'a dönmesi ihtimaller dahilinde. Torino kulübü onun için özel bir anlam taşıyor. 2014 yılındaki olaylı ayrılığın üzerinden çok sular aktı ve kulüp yönetimi değişti. Torino ekibinden resmi bir teklif gelmesi halinde deneyimli hocanın bu fırsatı geri çevirmeyeceği tahmin ediliyor.

Şu an için ise Serie A ve diğer güçlü Avrupa liglerindeki üst düzey takımların teknik kadroları dolu. Hiçbir acelecilik yapmayan Conte, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Bu arayı bilgilerini tazelemek, fiziksel ve zihinsel olarak toparlanmak, ayrıca modern futbol trendlerini incelemek için değerlendiriyor. Başarılı çalıştırıcı, en doğru teklifin geleceğine inanıyor ve sahalara döndüğünde çok daha güçlü olacağını vurguluyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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