Troyes — Lens: kadrolar ve canlı anlatım

·6·Spor
Troyes — Lens: kadrolar ve canlı anlatım

Fransa Ligue 1 kapsamındaki TroyesLens karşılaşması 17 Ekim, 23:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Troyes ilk 11'i: 33. Bitch P., 4. Dias Jr. M., 8. Diop M., 5. Goutsi P., 10. Ifnaoui M., 29. Karim D., 2. Marone L., 17. Mill A., 6. Monfre A. (kaptan), 23. Nkada T., 20. Ripart R.

Troyes teknik direktörü: Dumont S.

Lens ilk 11'i: 40. Risser R., 2. Aguilar R., 5. Bulatovic A., 11. Edouard O., 25. Ganiou I., 31. Sagnan S., 22. Skoras M., 7. Sotoca F., 10. Thauvin F. (kaptan), 8. Titraoui Y., 20. Todibo J.

Lens teknik direktörü: Cahuzac Y.

TroyesLensLigue 1Fransa LigiFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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