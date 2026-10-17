Troyes — Lens: kadrolar ve canlı anlatım
Fransa Ligue 1 kapsamındaki Troyes — Lens karşılaşması 17 Ekim, 23:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Troyes ilk 11'i: 33. Bitch P., 4. Dias Jr. M., 8. Diop M., 5. Goutsi P., 10. Ifnaoui M., 29. Karim D., 2. Marone L., 17. Mill A., 6. Monfre A. (kaptan), 23. Nkada T., 20. Ripart R.
Troyes teknik direktörü: Dumont S.
Lens ilk 11'i: 40. Risser R., 2. Aguilar R., 5. Bulatovic A., 11. Edouard O., 25. Ganiou I., 31. Sagnan S., 22. Skoras M., 7. Sotoca F., 10. Thauvin F. (kaptan), 8. Titraoui Y., 20. Todibo J.
Lens teknik direktörü: Cahuzac Y.
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