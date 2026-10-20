Fenerbahçe — Slavia Prag: kadrolar ve canlı anlatım

39 Vedat Muriqi (Fenerbahçe) Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istedi ancak savunma oyuncularından biri tehlikeyi önledi.

37 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) sert vurdu, top sol direğin hemen yanından dışarı çıktı, golü çok yaklaştı.

36 Daniel Šturm (Slavia Prag), serbest vuruşu ceza sahasına ortalamak yerine ceza sahası dışından şut çekmeyi tercih etti ancak baraj şutu engellemeyi başardı. Fırsat kaçtı!

35 Daniel Sturm (Slavia Prag) uzaktan sert vurdu, ancak savunma engelledi. Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) topa elle müdahale etmiş gibi görünüyor. Slavia Prag ceza sahası çizgisi yakınında serbest vuruş kazandı.

34 7:2 - toplam şut istatistiği. 3:1 - iki takımın kaleyi bulan şutlardaki son göstergeleri.

33 Lukáš Provod (Slavia Prag) köşe vuruşunu kullandı ancak topu takım arkadaşlarıyla buluşturamadı, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

32 Lukáš Provod (Slavia Prag) ceza sahası dışından takım arkadaşına pas vermek istedi ancak rakip savunmacılar hızlı davranarak tehlikeyi uzaklaştırdı. Top taca/dala çıktı. Slavia Prag için köşe vuruşundan gol bulma fırsatı doğdu.

32 Mubarak Sulaiman (Slavia Prag) ceza sahasına ortalamak için kanatta boş alan buldu, ancak rakip kalede tehlike yaratmak için pasın daha hassas olması gerekiyordu.

31 N'Golo Kante (Fenerbahçe) haklı olarak sarı kartla cezalandırıldı.

31 Köşe vuruşu Mason Greenwood (Fenerbahçe) tarafından kısa pasla kullanıldı.

31 Nelson Semedo (Fenerbahçe) harika bir fırsatı harcadı! Etrafında yeterli boşluk vardı ve ceza sahası dışından doksana sert bir şut çıkardı, ancak Jakub Marković mükemmel bir kurtarış yaptı! Hakem ve yardımcısı köşe vuruşunu işaret etti. Fenerbahçe rakip kale önünde tehlike yaratma şansı yakalayacak.

30 Oskar Kubiak (Slavia Prag) ve Daniel Sturm iki metrelik kısa paslarla paslaşmaya çalıştı ancak rakip defans topu kaptı.

29 Milan Škriniar (Fenerbahçe) ceza sahasında rakiplerini ekarte etti, ancak Vedat Muriqi'ye yaptığı ortası çok hızlı.

28 David Moses (Slavia Prag) top kapma mücadelesine atıldı ve Ricardo De Burgos faulü belirledi.

27 Mason Greenwood topu rakibin bacaklarının arasından Matteo Guendouzi'ye (Fenerbahçe) geçirdi, o da ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci çizgisinde çırpındı ama top direğin biraz üstünden auta çıktı.

25 Mubarak Suleiman (Slavia Prag) savunmanın arkasına sarktı, ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle durduruldu.

23 Archie Brown (Fenerbahçe), taç atışlarını ceza sahasının içine kadar uzun gönderme yeteneğine sahip ve bu, takımı için çok tehlikeli pozisyonlar yaratabilir.

22 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) ceza sahası dışından kaleye şut çekti, ancak savunmacılardan biri şutu engelledi.

21 Nathan Ake sakatlığı nedeniyle sahayı terk ediyor. İsmail Kartal, Kojo Peprah'a (Fenerbahçe) şans veriyor.

20 Nathan Aké (Fenerbahçe) için işler iyi görünmüyor; galiba sahadan çıkmak zorunda kalacak!

19 Maç geçici olarak durduruldu, Nathan Ake (Fenerbahçe) sakatlandı ve sağlık görevlilerinin sahaya girmesi gerekiyor.

19 Mason Greenwood'un (Fenerbahçe) kullandığı köşe vuruşunun ardından savunmacılardan biri topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

18 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) ceza sahasına ortalamak istedi ancak engellendi. Top dışarı çıktı ve yan hakem köşe bayrağını işaret etti. Fenerbahçe lehine köşe vuruşu.

17 Topla oynama oranları – 68:32.

17 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) ceza sahası köşesinden kaleye plase denedi ancak baraj topu rahatça uzaklaştırdı.

16 Ange N'Guessan (Slavia Prag) sert bir müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüş gibi görünüyor. Ricardo De Burgos sahadaki bu tür davranışlara tahammül etmiyor ve faul düdüğünü çaldı. Fenerbahçe uygun mesafeden serbest vuruş kullanacak.

15 Gol! Rakibin yaptığı büyük hata Lukaš Provod'a (Slavia Prag) gün doğdurdu ve yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. 2:1.

14 Daniel Šturm (Slavia Prag) boş durumдаги arkadaşını gördü ve yerden pas atmaya çalıştı. Ancak savunmacılardan biri oyunu çok iyi okuyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

13 Mason Greenwood (Fenerbahçe) rakibine faul yaptı. En azından hakem Ricardo De Burgos'un işareti bu yönde. Slavia Prag serbest vuruş kazandı.

11 Gol! Nelson Semedo'dan harika hareket, atağın hazırlanmasında kilit rol oynadı. Topu Mason Greenwood'a (Fenerbahçe) aktardı, Greenwood ise harika bir vuruşla topu üst sağ köşeye göndererek Jakup Mirkovic'i avladı. 2:0.

10 Vedat Muriqi (Fenerbahçe) topu kazandı ve rakibini geçti, ancak atağın faul olduğunu belirten hakem Ricardo De Burgos tarafından durduruldu.

7 Daniel Sturm (Slavia Prag) ceza sahası içinde harika bir pası kontrol etti ancak şutu savunma oyuncusu tarafından engellendi.

7 Vedat Muriqi (Fenerbahçe) N'Golo Kante'ye pas aktardı, ancak ceza sahası içinde rakibini geçemedi.

7 Fenerbahçe orta sahada harika bir kontrol ve isabetli paslarla oynuyor.

4 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) adeta büyü yaptı, topu sol üst köşeye zımbalayıp harika bir gole imza attı!

3 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) ceza sahasına ortaladı, ancak rakip savunmacılar uzaklaştırmayı başardı.

2 Nathan Aké (Fenerbahçe), Mason Greenwood'u harika bir pasla buluşturdu ancak Greenwood şut çekmek için yeterli boş alanı yaratamadı.

2 Fenerbahçe, yeni hücum fırsatları yaratmak amacıyla isabetli paslarla paslaşıyor.

1 Daniel Sturm (Slavia Prag) için ofsayt bayrağı kalktı.

1 Vay canına, bugünkü maç tam şu anda başlıyor.

21:46 Maça Fenerbahçe başlıyor.

21:45 Bugünkü maçı Ricardo De Burgos yönetecek.

21:45 Her iki takımın ilk 11'leri açıklandı ve bunları maç detaylarında görebilirsiniz.