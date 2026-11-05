İstanbul'da sansasyonel geri dönüş: Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti

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İstanbul'da sansasyonel geri dönüş: Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde İstanbul Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçek bir futbol draması ve sansasyon yaşandı. Turnuvanın favorilerinden biri olan Liverpool, deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5 golün atıldığı çekişmeli maçta 3-2 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip, iki kez geriye düştüğü maçta gösterdiği dirençli karakterle Merseyside ekibine karşı tarihi bir geri dönüşe imza attı.

İki devrede de büyük mücadele: Maçın kronolojisi

Oyun ilk dakikalardan itibaren yüksek tempo ve hücum ağırlıklı başladı:

  • Nyoni'nin erken golü ve Greenwood'un cevabı: 25. dakikada Liverpool'un genç yeteneği Trey Nyoni skoru açtı. Ancak 4 dakika sonra, 29. dakikada Mason Greenwood dengeyi sağladı — 1-1;

  • Isak'ın golü ve Brown'ın yanıtı: 69. dakikada oyuna sonradan giren Alexander Isak, Merseyside ekibini tekrar öne geçirdi (1-2). Ancak 73. dakikada Fenerbahçe savunmacısı Archie Brown kritik bir gol atarak tabelayı tekrar eşitledi;

  • 79. dakika: Vedat Muriqi'den galibiyet golü: Oyuna sonradan dahil olan tecrübeli forvet Vedat Muriqi, 79. dakikada rakip ağları sarsarak stadyumu ayağa kaldıran ve galibiyeti getiren golü attı — 3-2.

Maç raporu ve kadrolar:

  • Turnuva: UEFA Şampiyonlar Ligi, 4. hafta;

  • Skor: Fenerbahçe (Türkiye) — Liverpool (İngiltere) — 3-2;

  • Goller: Greenwood (29), Brown (73), Muriqi (79) — Nyoni (25), Isak (69);

  • Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Müldür, 75), Skriniar, Pepra, Brown, Guendouzi, Kante, Yüksek, Greenwood (Aydın, 89), Kahveci, Lukaku (Muriqi, 63);

  • Liverpool: Alisson, Gomez (Wirtz, 66), Gakpo, van Dijk, Tsimikas (Kerkez, 76), Mac Allister, Nyoni, Munoz (Isak, 66), Szoboszlai, Ngumoha (Gakpo, 66), Barcola.

Puan durumunda kritik değişimler

Bu önemli galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 5'e yükselterek genel puan durumunda 19. sıraya yükseldi ve play-off hattı için mücadelede önemli bir avantaj elde etti.

İlk mağlubiyetini alan Liverpool ise 9 puanla 5. sırada kaldı ancak sonraki haftalar öncesinde puan kaybı riskini artırdı.

UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeLiverpoolFutbolŞampiyonlar Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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