Prag'da güvenli galibiyet: Arsenal, Slavia'yı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 3. sıraya yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Londra ekibi Arsenal, Çekya'nın başkenti Prag'da Slavia'ya konuk oldu. İlk yarıda işi bitiren 'Topçular', deplasmanda 2-1'lik skorla önemli bir galibiyet elde etti.
Bu sonuçla Mikel Arteta'nın öğrencileri, genel puan durumundaki yerini daha da sağlamlaştırdı.
İlk yarıdaki üstünlük ve geç gelen gol
Topçular maça hızlı ve etkili ataklarla başladı:
Madueke'nin erken golü: Maçın 9. dakikasında Noni Madueke, ev sahibi ekibin ağlarını sarsarak İngilizleri öne geçirdi — 0:1;
Gyökeres'ten ikinci darbe: 38. dakikada İsveçli golcü Viktor Gyökeres yeteneğini konuşturarak farkı ikiye çıkardı (0:2);
90. dakikada gelen cevap: İkinci yarıda savunma güvenliğini ön plana alan Arsenal, maçın son anlarında kalesinde gol gördü. 90. dakikada Filip Novak skoru belirlese de bu gol ev sahibini mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi — 1:2.
Maç raporu ve kadrolar:
Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi, 4. hafta;
Skor: Slavia (Çekya) — Arsenal (İngiltere) — 1:2;
Goller: Novak (90) — Madueke (9), Gyökeres (38);
Slavia: Domchak, Vlchek (Konechni, 61), Golesh, Zima, Kubyak, Suleyman (Chytil, 46), Shturm, Ayaosi (Jurasek, 71), Moses (Chaloupek, 81), Sadilek, Novak;
Arsenal: Raya, White (Timber, 78), Konsa (Mosquera, 62), Gabriel, Hincapie, Madueke (Dowman, 90+3), Zubimendi, Merino, Rice, Eze (Solis, 62), Gyökeres (Ødegaard, 78).
Puan durumundaki yükseliş
Prag'da alınan kritik deplasman galibiyetinin ardından Arsenal, puanını 10'a çıkararak genel puan durumunda 3. sıraya yükseldi ve doğrudan play-off turuna kalma yolunda büyük bir adım attı.
Mücadeleci bir oyun sergileyen Slavia ise 4 hafta sonunda 1 puanla 34. sırada kaldı.
Yorumlar 0
…