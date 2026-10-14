Aston Villa — Fenerbahçe: kadrolar ve canlı anlatım

23 Victor Lindelöf (Aston Villa) ceza sahası dışından tehlikeli bir kafa vuruşu yaptı ancak top üst direğin biraz üzerinden auta çıktı. Bu köşe vuruşu skoru değiştirmedi. Top oyun alanını terk etti ve Fenerbahçe kalecisi vuruşu kullanacak.

22 John McGinn (Aston Villa) köşe vuruşundan topu takım arkadaşlarından birinin başına ulaştırmaya çalışıyor.

21 Matty Cash (Aston Villa) ceza sahasına pasını gönderdi ancak girişimi engellendi ve top uzaklaştırıldı.

21 Nicolas Jackson (Aston Villa) için ofis bayrağı kalktı!

20 Fenerbahçe, yeni hücum fırsatları yaratmak amacıyla isabetli ve şık paslarla oyun kuruyor.

19 Mason Greenwood (Fenerbahçe) ceza sahası dışından gelişine vurdu, kaleciden harika bir kurtarış geldi.

18 Ceza sahasına yapılan ortada Vedat Muriqi (Fenerbahçe) topu boş pozisyonda kontrol etti. Kalenin tam ortasına doğru sert bir vuruş yaptı ancak Zion Suzuki son anda harika bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

17 İbrahim Mbaye (Aston Villa) ceza sahasına ortalamak yerine köşe vuruşunu paslaşarak kullandı.

16 Matty Cash (Aston Villa) pas denedi ancak engellendi. Aston Villa köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına çok sayıda oyuncu gönderiyorlar.

16 Zion Suzuki'den harika kurtarış! Vedat Muriqi (Fenerbahçe) ortanın ardından iyi yükselip yakın mesafeden sol alt köşeye kafayı vurdu ancak kaleci harika bir kurtarışla topu çeldi.

15 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) korneri kısa pasla hızlıca kullandı.

15 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) ceza sahası köşesinde kendine boşluk yarattı ve sert bir şut çıkardı, ancak savunma engelledi. Top dışarı çıktı ve köşe vuruşu kararı verildi. Fenerbahçe ataklarına devam edebilir.

12 John McGinn (Aston Villa) ceza sahasına ortaladı ancak rakip defans oyuncuları topu hemen uzaklaştırdı.

12 Gol! Johan Manzambi (Aston Villa) ceza sahası içinden vurdu, top savunmaya çarparak kaleciyi avladı. 1:0.

12 İbrahim Mbaye (Aston Villa) köşe vuruşunu paslaşarak kullandı.

12 İbrahim Mbaye (Aston Villa) korneri kullandı ancak top rakip oyuncunun kafasına çarptı. Top dışarı çıktı ve bir korner daha kararlaştırıldı. Aston Villa tehlike yaratma şansına sahip.

12 Aston Villa'lı futbolcu Johan Manzambi'den harika gol!

12 İbrahim Mbaye (Aston Villa) köşe vuruşunu ceza sahasına gönderiyor.

12 Nicolas Jackson, Johan Manzambi'den (Aston Villa) kısa bir pas aldı ancak rakip savunma atağı engelledi. Aston Villa köşe vuruşu kullanacak.

11 Kısa pas, Vedat Muriqi'ye (Fenerbahçe) neredeyse şut pozisyonu yaratıyordu ancak topu savunmacılardan birine kaptırdı.

11 Fenerbahçe oyuna alışıyor gibi görünüyor ve topa sahip oluyor. Yeni hücum fırsatları yaratmak için uygun anı bekliyorlar.

10 John McGinn (Aston Villa) elle oynadı. Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.

9 Johan Manzambi (Aston Villa) ceza sahası içinde topla buluşup vuruşunu yaptı, ancak savunmacı harika bir blok yaptı.

8 Ederson'dan harika kurtarış! Ibrahim Mbaye savunmacıları kolayca geçip orta mesafeden vurdu. Yerden gelen şutu kalenin ortasına gitti ancak kaleci topu çıkardı!

7 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) ceza sahasına ortaladı, fena bir karar değildi ancak hiçbir arkadaşı topa yetişemedi.

7 Archie Brown (Fenerbahçe) savunma oyuncusuyla girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı, penaltı bekleniyor! Tüm oyuncular hakeme koştu ancak o penaltıyı reddetti. Oyun devam ediyor.

6 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) bu tür bir davranışın kurallara aykırı olduğunu bilmeliydi. Rakibine karşı son derece dikkatsiz oynadı ve Ivan Kružliak'a düdüğünü çalmaktan başka çare bırakmadı. Aston Villa serbest vuruş kazandı.

6 Ross Barkley (Aston Villa), Victor Lindelöf'ün ortasına ilk dokunan isim oldu ve ceza sahası önünden sert bir kafa vuruşu yaptı ancak top üst direğin üzerinden dışarı çıktı. Top auta çıktı ve Fenerbahçe kalecisi vuruşu kullanacak.

5 İbrahim Mbaye (Aston Villa) köşe vuruşunu kısa kullandı.

5 Joan Manzambi (Aston Villa) kaleye doğru koştu, ancak defans oyuncusu zamanında dönerek topu kazandı. Yan hakem korner işaretini verdi, Aston Villa kullanacak.

3 John McGinn (Aston Villa) seken topu önünde buldu ve uzaktan şutunu çekti, ancak top sol direğin oldukça uzağından auta çıktı. Kalecinin endişelenmesine gerek yoktu. Oldukça zetsiz bir vuruş. Top oyun alanını terk etti ve Fenerbahçe kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.

3 John McGinn (Aston Villa) uzun mesafeli pasa yetişmek için var gücüyle koçtu ancak top çok hızlıydı.

2 Nelson Semedo (Fenerbahçe) ve Vedat Muriqi kısa paslarla rakip savunmayı delmeye çalıştı ancak bir savunmacı araya girerek atağı kesti.

1 İlk yarı henüz başladı.

00:01 Oyuncular sahada ve Fenerbahçe maça başlarken.

00:00 Ivan Kružliak bu maçın baş hakemi olarak atandı.

00:00 Maç detaylarında, karşılaşma başlamadan önce takımların ilk 11'lerini inceleyebilirsiniz.