Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları başladı. Turnuvanın bu haftasında Azerbaycan'ın Sabah kulübü, sahasında Prag ekibi Slavia'yı konuk etti ve 2-0'lık skorla net bir galibiyet alarak kulüp tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Özbek orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev Bakü ekibinin formasıyla maçın ilk dakikalarından son düdüğüne kadar sahada kaldı ve tarihi galibiyete büyük katkı sağladı.

Günün bir diğer önemli maçında ise Lizbon temsilcisi Sporting kulübü, Fransa deplasmanında Lens takımını iki gol farkla mağlup etti.

Sabah — Slavia: Bakü ekibinin tarihi başarısı

Sabah, kendi taraftarı önünde oynadığı maçta rakibine hiçbir şans tanımadı:

Belirleyici goller: İkinci yarının başında, 49. dakikada Parris perdeyi açarken, maçın sonlarına doğru 88. dakikada Mikels ikinci golü atarak skoru belirledi (2-0);

Rahmonaliyev'in güven veren performansı: Özbek orta saha oyuncusu, merkezde 90 dakika boyunca aktif bir oyun sergileyerek takımının savunma ve hücum hatları arasındaki bağlantıyı başarıyla sağladı;

Sabah kadrosu: Pokatilov, Zedadka, Solvet (Dashdamirov, 72), Makafi, Puxach, Lepinicha, Umarali Rahmonaliyev, Parris (Mbina, 73), Keyroz, Simich (Haybullayev, 86), Mikels;

Slavia kadrosu: Markovich, Xolesh (Suleyman, 62), Ngessan (Kubiak, 75), Zima, Shturm, Sadilek, Mozes, Vlchek, Provod, Ayaosi, Xoriy.

Lens — Sporting: Lizbon ekibi deplasmanda güven verdi

Fransa'da oynanan mücadelede Portekiz temsilcisi, ev sahibi ekip karşısında üstünlük sağladı:

Maç sonucu: 0-2;

Goller: 22. dakikada Suarez hızlı bir golle takımını öne geçirdi, 74. dakikada ise Doumbia ikinci golü kaydederek Sporting'in galibiyetini perçinledi;

Lens kadrosu: Risser, Baydu, Ganiu, Antonio, Abdulxamid, Kyuizans, Xaydara, Udol, Toven, Kadile, Ivanovich;

Sporting kadrosu: Pereyra, Fresneda, Kuarejma, Inasiu, Arauxo, Altimira, Simoesh, Katamu, Doumbia, Irankunda, Suarez.

Bu galibiyetlerin ardından Sabah ve Sporting kulüpleri puan durumundaki yerlerini sağlamlaştırdı.