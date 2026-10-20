“Sansasyon sona erdi”: AGMK, Guliston’u mağlup ederek Özbekistan Kupası yarı finaline yükseldi
Özbekistan Kupası'nda 1/4 final maçları başladı. Çeyrek final aşamasının ilk karşılaşmasında Almaliq'in AGMK takımı, turnuvanın en büyük sürprizini gerçekleştiren “Guliston” kulübünü ağırladı.
Çekişmeli geçen mücadelede Mirjalol Qosimov öğrencileri, sınıf ve tecrübe farkını ortaya koyarak 2-0'lık net bir galibiyetle turnuvanın ilk yarı finalisti oldular.
Maçın kaderini belirleyen ikinci yarı
İlk yarı dengeli bir mücadeleye ve Sirdaryo temsilcisinin sıkı savunmasına sahne olurken, ikinci yarıda Almaliq ekibi fırsatları iyi değerlendirdi:
Ivan Peshich'ten açılış golü: 53. dakikada AGMK'nın yetenekli lejyoneri Ivan Peshich, rakip fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı;
Nodir Abdurazzoqov'dan nokta koyan gol: Maçın 77. dakikasında Nodirbek Abdurazzoqov, Almaliq ekibinin ikinci golünü atarak karşılaşmadaki heyecana fiilen son verdi — 2-0;
“Guliston”un başarılı yürüyüşü durdu: Bu sezon kupa maçlarında üst üste sansasyonel sonuçlara imza atan özverili “Guliston” takımı, yolculuğunu çeyrek finalde noktaladı.
Maç özeti: Kadrolar ve önemli istatistikler
Özbekistan Kupası. 1/4 final
AGMK — “Guliston” 2:0
Goller: Ivan Peshich (53), Nodirbek Abdurazzoqov (77).
AGMK: 23. Hamidullo Abdunabiyev, 6. Avazbek O‘lmasaliyev, 19. Axmadullo Muqumjonov, 44. Abror Karimov, 8. Abubakr Rizo Turdialiyev, 9. Aziz Xolmurodov (21. Hazratjon Tursunqulov, 82), 17. Nodirbek Abdurazzoqov (26. Faridjon Abdullayev, 82), 4. Mirjamol Qosimov (28. Arihiro Sentoku, 62), 5. Giorgi Papava (30. Abror Sarimsoqov, 87), 88. Siavash Haqnazariy, 77. Ivan Peshich (27. Urosh Koyich, 62).
“Guliston”: 12. Sarvar Husanov, 5. Ozod Rajabov, 17. Ixtiyor Toshpo‘latov, 11. Azamat Abduhalilov, 19. Shahzodbek G‘ofurbekov, 23. Turdibek Omonov, 8. Bunyod Shodiyev, 9. Alisher Sobirjonov (30. Jasurbek Saydazimov, 87), 26. Javohir Ne’matullayev, 20. Abdulaziz Ne’matov (22. Azimjon Mamatqulov, 56), 10. Shoxnazar Norbekov (15. Behruz Abdullayev, 36).
Sarı kartlar: Abror Karimov (49), Urosh Koyich (89).
Almaliq temsilcisi, Özbekistan Kupası yarı finalinde finale yükselmek için diğer eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.
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