Özbekistan Kupası çeyrek final maçlarının başlama saatleri açıklandı

Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi (PFL), futbol ülkesi kupasının 1/4 final aşaması kapsamındaki maçların başlama saatlerini ve kesin takvimini resmen onayladı. Turnuvanın bu önemli aşamasındaki maçlar 20 ve 21 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Çeyrek final maçları, taraftarlara sadece Süper Lig liderlerinin prensip mücadelesini değil, aynı zamanda alt lig temsilcilerinin sansasyonel katılımlarını da sunması nedeniyle büyük ilgi uyandırıyor.

Dört eşleşme, iki günlük futbol şöleni

Takvime göre, ilk gün üç maç, ikinci gün ise son yarı finalistin adını belirleyecek bir karşılaşma oynanacak:

20 Ekim (Salı):

18:30 | AGMK — Guliston Olmaliq'taki maçta Birinci Lig temsilcisi olan Sirdaryo ekibi, büyük bir sansasyona imza atmak için sahaya çıkacak;

19:00 | Sogdiana — Andijon Cizzah'ta vadi ve vaha takımları arasındaki kıran kırana mücadele;

19:00 | Neftchi — Lokomotiv Aşamanın en merkezi ve entrikası bol maçlarından biri olup, iki deneyimli kulüp yarı final bileti için mücadele edecek.

21 Ekim (Çarşamba):

19:00 | Navbahor — Gazalkent Namangan'daki mücadelede "şahinler", kendi taraftarları önünde Gazalkent ekibinin sınavından geçecek.

Çeyrek final entrikası: Alt lig temsilcilerinin cesareti

Mevcut sezondaki kupa maçları, bir dizi beklenmedik sonuçla akıllarda kalıyor:

Guliston'un kahramanlığı: Birinci Lig katılımcısı olan Abbas Ergashev'in öğrencileri, güçlü rakiplerini geride bırakarak çeyrek finale kadar ulaştı. Olmaliq'taki maç, Sirdaryo ekibi için gerçek bir tarihi sınav olacak;

Neftchi ve Lokomotiv rekabeti: Ülke futbolunun iki köklü devinin karşılaşmasının turnuvanın süsü olması bekleniyor; her iki taraf için de sezonun ana hedeflerinden biri kupayı kazanmaktır;

Yarı final eşiğindeki baskı: Tek maçlı eleme sistemi hiçbir hatayı affetmez, bu da her dakikada yoğun ve hücum futbolunu garanti eder.

Ülkenin en güçlü dört takımının ismi, bu iki günlük dramatik maçların sonunda netleşecek.