Fergana'da inanılmaz geri dönüş: Neftchi 90+8'de galibiyeti kaptı

Özbekistan Süper Ligi'nin 27. haftasında şampiyonluğun ana adaylarından biri olan Fergana'nın Neftchi takımı, kendi sahasında Almalyk'in AGMK kulübünü ağırladı. Yerel taraftarların önünde gerçekleşen mücadele, Özbek futbol tarihinin en dramatik ve beklenmedik finallerinden birine sahne oldu.

Karşılaşmanın kaderi, normal sürenin son dakikaları ve hakemin eklediği uzatma dakikalarında tamamen değişti; ev sahibi ekip 10 dakika içinde mağlubiyeti galibiyete çevirdi.

Son 10 dakikalık şok ve gerilim günlüğü

Oyunun büyük bölümünde gol sesi çıkmasa da, son düdük öncesinde gerçek bir gol yağmuru başladı:

88. dakikada Papava'nın penaltısı: Savunma oyuncusu Abduganiyev'in ceza sahasındaki faulünün ardından verilen penaltıyı AGMK lejyoneri Giorgi Papava gole çevirerek konuk ekibi öne geçirdi — 0:1;

90. dakikada Sarsenbayev'den hızlı cevap: Golü yiyen Fergana ekibi pes etmedi. Yedekten oyuna giren Nurbek Sarsenbayev, rakip savunmadaki hatayı iyi değerlendirerek dengeyi sağladı — 1:1;

90+8. dakikada Giyosov'dan öldürücü darbe: Hakemin eklediği sekizinci dakikada Hurshid Giyosov, AGMK kalesine galibiyet golünü göndererek stadı ayağa kaldırdı — 2:1.

Maç raporu ve kadrolar

Süper Lig. 27. hafta Neftchi — AGMK 2:1 Goller: Sarsenbayev (90), Giyosov (90+8) — Papava (88, pen.). Sarı kartlar: Karimov (47), Ratinio (74), Abduganiyev (87).

Neftchi: Ergashev, Aliboyev, Ismoilov, Yovovich, Iskanderov, Abduganiyev, Peritsa (Sarsenbayev, 60), Gafurov, Odilov (Ratinio, 72), Sayfiyev, Kuao.

AGMK: Abdunabiyev, Papava, O'lmasaliyev, Ahmadaliyev, Turdialiyev, Sobirjonov, Abdurazzoqov (Xolmurodov, 46), Muqumjonov, Karimov, Peshich, Haqnazariy (Sentoku, 75).

Şampiyonluk yarışında kritik adım

Bu inanılmaz geri dönüş, Fergana ekibini altın madalyalara bir adım daha yaklaştırdı: