Özbekistan Kupası yarı finalinde AGMK ve Navbahor karşı karşıya geldi. Taşkent'teki Lokomotiv Stadyumu'nda oynanan maçta Namangan ekibi 1:0 galip geldi. Maçın kaderini Joel Kojo'nun attığı tek gol belirledi.

Bu sonuç, Navbahor'a final yolunda önemli bir avantaj sağladı. AGMK ise mağlubiyetin ardından turnuvadaki şansını korumak için rövanş maçında karşılık vermek zorunda.

Joel Kojo ilk yarıda golü attı

Maçtaki tek gol 21. dakikada geldi. Navbahor forveti Joel Kojo, rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

Daha sonra AGMK skoru eşitlemeye çalıştı. Ancak maçın geri kalanında başka gol olmadı ve Namangan temsilcisi minimal skorla galibiyeti korudu.

Maç kadroları ve oyuncu değişiklikleri

AGMK teknik direktörü şu oyuncuları sahaya sürdü:

Javohir Ilyosov, Mirjamol Qosimov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Ahmadaliyev, Asadbek Sobirjonov, Nodirbek Abdurazzoqov, Saidafzalxon Axrorov, Abror Karimov, Ivan Peshich ve Siyavash Haqnazariy.

Navbahor ise maça şu kadroyla başladı:

O‘tkir Yusupov, Islom Mamatkazin, Ruslan Jiyanov, Diyor Xolmatov, Benjamin Teydi, Muhammadali G‘iyosov, Umar Adhamzoda, Joel Kojo, Jasur Jaloliddinov, Giorgi Jgerenaya ve Muhammadqodir Hamraliyev.

Maç boyunca her iki takım da bir dizi değişiklik yaptı. AGMK kadrosunda Mirjamol Qosimov, Saidafzalxon Axrorov, Asadbek Sobirjonov ve Siyavash Haqnazariy'nin yerine yedek oyuncular girdi. Navbahor ise Joel Kojo ve Muhammadali G‘iyosov'u oyundan aldı.

Maçta altı sarı kart gösterildi

Maç boyunca hakem futbolculara altı kez sarı kart gösterdi.

AGMK'dan Asadbek Sobirjonov 18. dakikada, Siyavash Haqnazariy 40. dakikada, Saidafzalxon Axrorov 41. dakikada, Giorgi Papava 60. dakikada ve Dilshodbek Ahmadaliyev 88. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

Navbahor oyuncusu Islom Mamatkazin ise 44. dakikada sarı kart gördü.

Maç raporu

Gösterge Bilgi Turnuva Özbekistan Kupası Aşama Yarı final Maç AGMK — Navbahor Skor 0:1 Gol Joel Kojo — 21. dakika Stadyum Lokomotiv Şehir Taşkent Başlama saati 18:15

Navbahor için artık temel görev, elde edilen avantajı koruyarak final biletini resmileştirmek. AGMK ise mağlubiyete rağmen final şansı için mücadelesini sürdürmeli.