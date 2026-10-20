«Çin kortlarında sansasyon»: Polina Kudermetova ilk 40'taki rakibini mağlup etti

Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenen prestijli kadınlar WTA 500 kategorisindeki «BNB Ningbo Open» uluslararası turnuvası heyecanlı bir aşamaya girdi. Dünyanın önde gelen tenis yıldızlarının yer aldığı bu turnuvanın ana tablosunda Özbekistan'ı temsil eden raketler — Kamila Rakhimova ve Polina Kudermetova ilk tur maçlarına çıktılar.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi'nden (MOK) alınan bilgiye göre, ilk tur maçları milli sporcularımız için farklı sonuçlandı: Bir tenisçimiz dramatik bir sansasyona imza atarak bir üst tura yükselirken, diğeri deneyimli rakibine boyun eğdi.

Kudermetova'dan galibiyet: İlk 40'taki rakibini saf dışı bıraktı

Dünya sıralamasında 102. sırada yer alan Polina Kudermetova daha ilk turda kendisinden çok daha üst sıralarda bulunan, WTA sıralamasının 38 numarası İspanyol Cristina Bucșa ile karşılaştı:

İlk setteki karakter: Milli sporcumuz maça büyük bir iradeyle başladı ve çekişmeli geçen tie-break setinde rakibini mağlup etti — 7:6;

İkinci setteki üstünlük: İlk setteki özgüvenli oyununu sürdüren Kudermetova, ikinci seti tamamen kontrolü altına aldı ve 6:2'lik skorla galip gelerek son 16 turuna yükseldi.

Kamila Rakhimova güçlü Çek rakibine boyun eğdi

Dünya sıralamasının 69. basamağında bulunan Kamila Rakhimova için kura oldukça zordu. İlk turda turnuvanın favorilerinden biri olan, WTA sıralamasının 28 numarası, yetenekli Çek tenisçi Marie Bouzková ile kozlarını paylaştı:

Her iki sette de denk mücadele: Rakhimova güçlü bir direnç göstermesine rağmen rakibinin tecrübesi ağır bastı;

Sonuç: Karşılaşma 4:6, 4:6'lık setlerle Çek tenisçinin lehine sonuçlandı ve Kamila turnuvadaki tekler mücadelesini noktaladı.

Son 16 turunda süper eşleşme: Rakip — dünyanın 1 numarası!

Turnuvanın ikinci turunda Polina Kudermetova'yı kariyerinin en büyük sınavlarından biri bekliyor: