«Çin kortlarında sansasyon»: Polina Kudermetova ilk 40'taki rakibini mağlup etti

·2·Spor
«Çin kortlarında sansasyon»: Polina Kudermetova ilk 40'taki rakibini mağlup etti

Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenen prestijli kadınlar WTA 500 kategorisindeki «BNB Ningbo Open» uluslararası turnuvası heyecanlı bir aşamaya girdi. Dünyanın önde gelen tenis yıldızlarının yer aldığı bu turnuvanın ana tablosunda Özbekistan'ı temsil eden raketler — Kamila Rakhimova ve Polina Kudermetova ilk tur maçlarına çıktılar.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi'nden (MOK) alınan bilgiye göre, ilk tur maçları milli sporcularımız için farklı sonuçlandı: Bir tenisçimiz dramatik bir sansasyona imza atarak bir üst tura yükselirken, diğeri deneyimli rakibine boyun eğdi.

Kudermetova'dan galibiyet: İlk 40'taki rakibini saf dışı bıraktı

Dünya sıralamasında 102. sırada yer alan Polina Kudermetova daha ilk turda kendisinden çok daha üst sıralarda bulunan, WTA sıralamasının 38 numarası İspanyol Cristina Bucșa ile karşılaştı:

  • İlk setteki karakter: Milli sporcumuz maça büyük bir iradeyle başladı ve çekişmeli geçen tie-break setinde rakibini mağlup etti — 7:6;

  • İkinci setteki üstünlük: İlk setteki özgüvenli oyununu sürdüren Kudermetova, ikinci seti tamamen kontrolü altına aldı ve 6:2'lik skorla galip gelerek son 16 turuna yükseldi.

Kamila Rakhimova güçlü Çek rakibine boyun eğdi

Dünya sıralamasının 69. basamağında bulunan Kamila Rakhimova için kura oldukça zordu. İlk turda turnuvanın favorilerinden biri olan, WTA sıralamasının 28 numarası, yetenekli Çek tenisçi Marie Bouzková ile kozlarını paylaştı:

  • Her iki sette de denk mücadele: Rakhimova güçlü bir direnç göstermesine rağmen rakibinin tecrübesi ağır bastı;

  • Sonuç: Karşılaşma 4:6, 4:6'lık setlerle Çek tenisçinin lehine sonuçlandı ve Kamila turnuvadaki tekler mücadelesini noktaladı.

Son 16 turunda süper eşleşme: Rakip — dünyanın 1 numarası!

Turnuvanın ikinci turunda Polina Kudermetova'yı kariyerinin en büyük sınavlarından biri bekliyor:

  • Tarih: 21 Ekim;

  • Maç: Polina Kudermetova (Özbekistan, 102) — Elena Rybakina (Kazakistan, 1);

  • Maçın önemi: Dünya sıralamasının liderine karşı oynanacak bu mücadelenin, Ningbo turnuvasının merkez kortundaki ana olay olması bekleniyor.

BNB Ningbo OpenKamila RakhimovaPolina KudermetovaÖzbekistan Milli Olimpiyat KomitesiWTA 500
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

2026 Asya Oyunları: Marat Mavlonov nefes kesen finalde gümüş madalya kazandı2026 Asya Oyunları: Marat Mavlonov nefes kesen finalde gümüş madalya kazandı3 Ekim 14:132026 Asya Oyunları: Tekvandocumuz Svetlana Saidova'dan bir madalya daha!2026 Asya Oyunları: Tekvandocumuz Svetlana Saidova'dan bir madalya daha!3 Ekim 13:43Aichi-Nagoya'da Özbekistan'ın uluslararası spor arenasında önemli görüşmeleriAichi-Nagoya'da Özbekistan'ın uluslararası spor arenasında önemli görüşmeleri26 Eylül 17:47Asya Oyunları'nın başkan yardımcısı: Anna Prakaten gümüş madalya kazandıAsya Oyunları'nın başkan yardımcısı: Anna Prakaten gümüş madalya kazandı24 Eylül 17:31Kürekçilerimiz Asya Oyunları'nı podyumda tamamladıKürekçilerimiz Asya Oyunları'nı podyumda tamamladı24 Eylül 17:24Shahzod Nurmatov ve Sobirjon Safaraliyev Asya Oyunları'nda altın madalya kazandıShahzod Nurmatov ve Sobirjon Safaraliyev Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı24 Eylül 17:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti