14 yaşında 2,18 metre boy: Buharalı genç Otabek Umarov'u hayrete düşürdü (video)

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14 yaşında 2,18 metre boy: Buharalı genç Otabek Umarov'u hayrete düşürdü (video)

Özbekistan sporunda gerçek bir sansasyon yaratan nadir bir durum kaydedildi. Buhara'dan sadece 14 yaşındaki bir okul öğrencisi, şaşırtıcı antropometrik ölçümleriyle, tam 2 metre 18 santimetrelik boyuyla kamuoyunun ve spor yetkililerinin ilgi odağı oldu.

Özbekistan Triatlon ve Olimpiyat Komitesi yetkilileri, özellikle Otabek Umarov genç sporcuyla bizzat görüşerek onun boyuna ve fiziksel yapısına hayran kaldığını gizlemedi.

14 yaşında 2,18 metre boy: Buharalı genç Otabek Umarov'u hayrete düşürdü (video)

Şaşırtıcı göstergeler: Buhara'nın yeni devi

Sporcunun fiziksel parametrelerinin dünyanın önde gelen basketbol liglerindeki scoutların bile ilgisini çekmesi doğal:

  • Yaş ve boy: Genç sadece 14 yaşında ancak boyu şimdiden 218 santimetreye ulaştı ve hala büyüme ve gelişme döneminde;

  • Kilo ve atletik durum: 96 kilogram ağırlığındaki genç sporcu vücudunu rahatlıkla kontrol edebiliyor ve sahada iyi bir hareketlilik sergiliyor;

  • Fotoğraflardaki fark: Çekilen fotoğraf ve videolarda 14 yaşındaki sporcunun yanında duran yetişkin yetkililerden ve kendi yaşıtlarından tam yarım vücut daha uzun olması, onun nadir genetik potansiyelini açıkça gösteriyor.

14 yaşında 2,18 metre boy: Buharalı genç Otabek Umarov'u hayrete düşürdü (video)

Özbek basketbolu için büyük bir sıçrama tahtası

Ülkemizde takım sporlarını, özellikle basketbolu yeni bir seviyeye taşımak için kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü bir dönemde böyle bir yeteneğin ortaya çıkması büyük bir fırsattır:

  • Profesyonel hazırlık: Uzmanlara göre, kendisine doğru tıbbi ve fiziksel yükleme verilip profesyonel antrenörler eşliğinde çalışmalar başlatılırsa, milli takım ve uluslararası kulüpler düzeyinde bir yıldıza dönüşebilir;

  • İlgi ve destek: Otabek Umarov ile yapılan görüşme, genç sporcunun kariyerinin devletin ve spor federasyonlarının tam kontrolü ve desteği altında gelişeceğinin bir göstergesidir.

14 yaşında 2,18 metre boya ulaşan bu Buharalı gencin yakın gelecekte sadece Özbekistan'ın değil, kıta basketbolunun da ana pivot oyuncusu olması bekleniyor.

Özbekistan Milli Olimpiyat KomitesiOtabek UmarovÖzbekistan Basketbol FederasyonuBuharaBasketbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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