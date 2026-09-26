Aichi-Nagoya'da Özbekistan'ın uluslararası spor arenasında önemli görüşmeleri

·6·Spor
Aichi-Nagoya'da Özbekistan'ın uluslararası spor arenasında önemli görüşmeleri

Japonya'da devam eden Aichi-Nagoya 2026 Yaz Asya Oyunları, sadece sporcuların madalya mücadelesine değil, aynı zamanda uluslararası spor camiası temsilcileri arasında önemli diyalogların kurulduğu bir platforma dönüşüyor. Özbekistan delegasyonu temsilcileri de bu büyük spor forumu kapsamında bir dizi prestijli görüşmeye katıldı.

Aichi vilayeti ve Nagoya şehrinin ev sahipliği yaptığı XX. Yaz Asya Oyunları 19 Eylül'den 5 Ekim'e kadar sürecek. Özbekistan bu organizasyona tarihinde ilk kez bu kadar geniş bir kadroyla katılıyor; ülke onurunu 42 spor dalında 396 sporcu temsil ediyor.

Müsabakaların yanı sıra Özbekistan'ın uluslararası spor kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmeleri de devam ediyor.

Aichi-Nagoya'da Özbekistan'ın uluslararası spor arenasında önemli görüşmeleri

Kirsty Coventry ile görüşme gerçekleştirildi

Aichi-Nagoya 2026 kapsamında Asya Olimpiyat Konseyi Başkan Yardımcısı ve Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı Otabek Umarov ile World Aquatics İcra Kurulu üyesi ve Özbekistan Milli Paralimpik Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı Shahnoza Mirziyoyeva, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Kirsty Coventry ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında uluslararası spor camiasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Olimpiyat hareketinin desteklenmesi ve sporcular için uygun koşulların sağlanması konuları ele alındı.

Kirsty Coventry, Aichi-Nagoya 2026 müsabakaları başlamadan önce Japonya'daki spor altyapısını ve sporcular için oluşturulan imkanları yerinde incelemişti. IOC başkanı, Nagoya'daki sporcu konaklama tesislerini olumlu değerlendirmişti.

Aichi-Nagoya'da Özbekistan'ın uluslararası spor arenasında önemli görüşmeleri

Özbekistan için önemli bir uluslararası diyalog platformu

Aichi-Nagoya 2026, sadece kıtanın en büyük spor organizasyonlarından biri değil, aynı zamanda Asya ve dünya spor teşkilatlarının liderlerinin katılımıyla önemli diyalogların gerçekleştiği bir merkez olma özelliği taşıyor.

Özellikle Asya Olimpiyat Konseyi yönetimi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi temsilcilerinin müsabaka süreçlerine katılımı, spor alanındaki uluslararası iş birliği gündeminin önemini gösteriyor. AOK verilerine göre, IOC Başkanı Kirsty Coventry ve AOK Başkanı Şeyh Joaan bin Hamad Al Thani, Aichi-Nagoya 2026 kapsamında sporcularla buluşmak ve tesisleri incelemek üzere Nagoya'ya ziyarette bulundu.

Bu bağlamda, Özbekistan temsilcilerinin uluslararası spor kuruluşlarının liderleriyle yaptığı görüşmeler, ülkenin spor diplomasisi açısından da büyük önem taşıyor.

Ana odak noktası; sporcular için uygun koşullar, Olimpiyat hareketinin desteklenmesi ve uluslararası iş birliğinin yeni bir seviyeye taşınması oldu.

Büyük müsabakaların yüksek standartlarda düzenlenmesi meselesi

Görüşmelerdeki bir diğer önemli konu ise uluslararası müsabakaların yüksek standartlarda organize edilmesi meselesiydi.

Modern sporda müsabaka sonucu sadece saha veya arenadaki performansla belirlenmez. Sporcuların yaşamı, hazırlık süreçleri, tıbbi ve lojistik destekleri ile müsabaka altyapısı da yüksek standartları karşılamalıdır.

Aichi-Nagoya 2026'nın kendisi de bu tür konulara büyük önem verildiğini gösteriyor. Müsabakalara 45 milli olimpiyat komitesi temsilcisi katılıyor ve sporcular Nagoya ile Aichi vilayetindeki otellerde, geçici konaklama yerlerinde ve bir yolcu gemisinde ağırlanıyor.

Aichi-Nagoya'da Özbekistan'ın uluslararası spor arenasında önemli görüşmeleri

Özbekistan spor diplomasisinde yeni diyaloglar

Otabek Umarov ve Shahnoza Mirziyoyeva'nın uluslararası spor kuruluşlarının liderleriyle görüşmeleri Özbekistan'ın Olimpiyat ve dünya spor hareketindeki iş birliği bağlarını daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Bu tür diyaloglarda sporcuların haklarını korumak, uluslararası müsabaka düzenleme tecrübesini öğrenmek, spor altyapısını geliştirmek ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini genişletmek gibi konular önemli bir yer tutuyor.

Şu anda Özbekistan delegasyonu Aichi-Nagoya 2026'ya geniş bir kadroyla katılıyor. Milli Olimpiyat Komitesi'nin verilerine göre, ülke sporcuları 42 spor dalında madalya mücadelesi veriyor.

Böylece Japonya'daki Asya Oyunları, Özbekistanlı sporcular için madalya yolu olmanın yanı sıra, ülkenin uluslararası spor camiasıyla ilişkilerini güçlendirmesi için de önemli bir platform haline geliyor.

Aichi-Nagoya'dakigörüşmelerin temel amacı tek bir noktada birleşiyor: Özbekistan sporunu uluslararası arenada daha da geliştirmek, sporcular için uygun koşulları sağlamak ve büyük müsabakaları yüksek seviyede gerçekleştirmek.

Aichi-Nagoya 2026Asya Olimpiyat KonseyiKirsty CoventryÖzbekistan Milli Olimpiyat KomitesiSpor Diplomasisi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoya'da bir gümüş madalya daha kazandıArina Tanatmisheva Aichi-Nagoya'da bir gümüş madalya daha kazandıBugün 12:53Özbekistan'ın madalya sayısı 34'e ulaştı: Bir sonraki gümüş madalya kime gitti?Özbekistan'ın madalya sayısı 34'e ulaştı: Bir sonraki gümüş madalya kime gitti?Bugün 12:58Shahriyor Mahkamov Aichi-Nagoya'da Özbekistan'a altın madalya getirdiShahriyor Mahkamov Aichi-Nagoya'da Özbekistan'a altın madalya getirdiBugün 12:54Hilola Sobirova Asya Oyunları'nda gümüş madalya kazandıHilola Sobirova Asya Oyunları'nda gümüş madalya kazandı22 Eylül 15:23XX Yaz Asya Oyunları: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoya'da gümüş madalya kazandıXX Yaz Asya Oyunları: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoya'da gümüş madalya kazandı22 Eylül 14:10Aichi-Nagoya'da iki Özbek boksör çeyrek finale yükseldiAichi-Nagoya'da iki Özbek boksör çeyrek finale yükseldiDün 11:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?