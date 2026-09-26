Aichi-Nagoya'da Özbekistan'ın uluslararası spor arenasında önemli görüşmeleri

Japonya'da devam eden Aichi-Nagoya 2026 Yaz Asya Oyunları, sadece sporcuların madalya mücadelesine değil, aynı zamanda uluslararası spor camiası temsilcileri arasında önemli diyalogların kurulduğu bir platforma dönüşüyor. Özbekistan delegasyonu temsilcileri de bu büyük spor forumu kapsamında bir dizi prestijli görüşmeye katıldı.

Aichi vilayeti ve Nagoya şehrinin ev sahipliği yaptığı XX. Yaz Asya Oyunları 19 Eylül'den 5 Ekim'e kadar sürecek. Özbekistan bu organizasyona tarihinde ilk kez bu kadar geniş bir kadroyla katılıyor; ülke onurunu 42 spor dalında 396 sporcu temsil ediyor.

Müsabakaların yanı sıra Özbekistan'ın uluslararası spor kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmeleri de devam ediyor.

Kirsty Coventry ile görüşme gerçekleştirildi

Aichi-Nagoya 2026 kapsamında Asya Olimpiyat Konseyi Başkan Yardımcısı ve Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı Otabek Umarov ile World Aquatics İcra Kurulu üyesi ve Özbekistan Milli Paralimpik Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı Shahnoza Mirziyoyeva, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Kirsty Coventry ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında uluslararası spor camiasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Olimpiyat hareketinin desteklenmesi ve sporcular için uygun koşulların sağlanması konuları ele alındı.

Kirsty Coventry, Aichi-Nagoya 2026 müsabakaları başlamadan önce Japonya'daki spor altyapısını ve sporcular için oluşturulan imkanları yerinde incelemişti. IOC başkanı, Nagoya'daki sporcu konaklama tesislerini olumlu değerlendirmişti.

Özbekistan için önemli bir uluslararası diyalog platformu

Aichi-Nagoya 2026, sadece kıtanın en büyük spor organizasyonlarından biri değil, aynı zamanda Asya ve dünya spor teşkilatlarının liderlerinin katılımıyla önemli diyalogların gerçekleştiği bir merkez olma özelliği taşıyor.

Özellikle Asya Olimpiyat Konseyi yönetimi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi temsilcilerinin müsabaka süreçlerine katılımı, spor alanındaki uluslararası iş birliği gündeminin önemini gösteriyor. AOK verilerine göre, IOC Başkanı Kirsty Coventry ve AOK Başkanı Şeyh Joaan bin Hamad Al Thani, Aichi-Nagoya 2026 kapsamında sporcularla buluşmak ve tesisleri incelemek üzere Nagoya'ya ziyarette bulundu.

Bu bağlamda, Özbekistan temsilcilerinin uluslararası spor kuruluşlarının liderleriyle yaptığı görüşmeler, ülkenin spor diplomasisi açısından da büyük önem taşıyor.

Ana odak noktası; sporcular için uygun koşullar, Olimpiyat hareketinin desteklenmesi ve uluslararası iş birliğinin yeni bir seviyeye taşınması oldu.

Büyük müsabakaların yüksek standartlarda düzenlenmesi meselesi

Görüşmelerdeki bir diğer önemli konu ise uluslararası müsabakaların yüksek standartlarda organize edilmesi meselesiydi.

Modern sporda müsabaka sonucu sadece saha veya arenadaki performansla belirlenmez. Sporcuların yaşamı, hazırlık süreçleri, tıbbi ve lojistik destekleri ile müsabaka altyapısı da yüksek standartları karşılamalıdır.

Aichi-Nagoya 2026'nın kendisi de bu tür konulara büyük önem verildiğini gösteriyor. Müsabakalara 45 milli olimpiyat komitesi temsilcisi katılıyor ve sporcular Nagoya ile Aichi vilayetindeki otellerde, geçici konaklama yerlerinde ve bir yolcu gemisinde ağırlanıyor.

Özbekistan spor diplomasisinde yeni diyaloglar

Otabek Umarov ve Shahnoza Mirziyoyeva'nın uluslararası spor kuruluşlarının liderleriyle görüşmeleri Özbekistan'ın Olimpiyat ve dünya spor hareketindeki iş birliği bağlarını daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Bu tür diyaloglarda sporcuların haklarını korumak, uluslararası müsabaka düzenleme tecrübesini öğrenmek, spor altyapısını geliştirmek ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini genişletmek gibi konular önemli bir yer tutuyor.

Şu anda Özbekistan delegasyonu Aichi-Nagoya 2026'ya geniş bir kadroyla katılıyor. Milli Olimpiyat Komitesi'nin verilerine göre, ülke sporcuları 42 spor dalında madalya mücadelesi veriyor.

Böylece Japonya'daki Asya Oyunları, Özbekistanlı sporcular için madalya yolu olmanın yanı sıra, ülkenin uluslararası spor camiasıyla ilişkilerini güçlendirmesi için de önemli bir platform haline geliyor.

Aichi-Nagoya'dakigörüşmelerin temel amacı tek bir noktada birleşiyor: Özbekistan sporunu uluslararası arenada daha da geliştirmek, sporcular için uygun koşulları sağlamak ve büyük müsabakaları yüksek seviyede gerçekleştirmek.