Özbek tenisçilerden büyük sansasyon: Kudermetova ve Timofeyeva WTA finalinde

Özbekistanlı yetenekli tenisçiler — Polina Kudermetova ve Mariya Timofeyeva Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlenen prestijli Guangzhou Open (WTA 250) turnuvasının çiftler kategorisinde parlak bir zafer elde ederek finale yükseldi.

Yarı final aşamasında temsilcilerimiz, çiftler sıralamasında üst sıralarda yer alan Endonezyalı Janice Tjen ve dünya tenisinin gerçek efsanesi, ABD temsilcisi Venus Williams ikilisine karşı korta çıktı ve kıyasıya geçen mücadeleden galip ayrıldı.

Kortta gerçek bir drama: 10:6'lık şampiyonluk tie-break'i

Yarı final karşılaşması, tarafların dengeli mücadelesi ve yüksek baskı altında geçti:

Güvenli başlangıç: İlk sette inisiyatifi eline alan Özbek tenisçiler 6:4'lük skorla üstünlük sağladı;

İkinci sette heyecan: İkinci sette mücadele kızıştı ve iş tie-break'e kadar uzadı. Bu sette tecrübeli Tjen ve Williams ikilisi, küçük bir farkla 7:6 (10:8) skorla galip geldi;

Karar veren süper tie-break: Oyunun kaderini belirleyen 3. set tie-break'inde Kudermetova ve Timofeyeva soğukkanlılıklarını koruyarak 10:6'lık skorla zaferi tescilledi.

Rakipler oldukça dişliydi; Endonezyalı Janice Tjen WTA çiftler sıralamasında 38. sırada yer alırken, efsanevi Venus Williams 204. basamakta bulunuyor.

Sırada büyük ödül için mücadele var

Final maçında Polina Kudermetova ve Mariya Timofeyeva, turnuvanın bir diğer güçlü ikilisi olan Tayvanlı kız kardeşler I-Hsuan Cho ve Yi-Sen Choile karşılaşacak. Bu final, temsilcilerimiz için prestijli WTA şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak adına önemli bir fırsat niteliğinde.