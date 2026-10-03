2026 Asya Oyunları: Tekvandocumuz Svetlana Saidova'dan bir madalya daha!

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinde devam eden 2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan spor delegasyonu madalya sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kez Tekvando WT milli takım üyesi Svetlana Saidova podyuma çıktı.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi basın servisinin bildirdiğine göre, deneyimli sporcumuz turnuvayı başarıyla tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarı finale kadar süren yoğun mücadele

Turnuvada +67 kg sıkletinde tatamiye çıkan Svetlana Saidova, ilk aşamalardan itibaren güvenli bir performans sergileyerek rakiplerini tek tek mağlup etti ve yarı final biletini garantiledi.

Final bileti için yapılan belirleyici maçta Saidova'nın rakibi Çinli sporcuydu. Çekişmeli ve sert vuruşlarla dolu geçen karşılaşmada sporcumuz, Çinli rakibine mağlup oldu.

Delegasyonumuzun hanesine bir bronz daha

Böylece, turnuva yönetmeliği gereği yarı final aşamasına kadar ulaşan Svetlana Saidova, +67 kg sıkletinde Asya Oyunları'nın bronz madalyasını kazandı ve Özbekistan delegasyonunun hanesine önemli bir ödül daha ekledi.